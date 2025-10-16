Treni, nella notte tra sabato 18 e domenica 19 ottobre modifiche e cancellazioni

Liguria. Modifiche alla circolazione dei treni del Regionale e Intercity, per i lavori infrastrutturali programmati tra Chiavari e Santa Margherita e alla stazione di Ventimiglia, la notte tra sabato 18 e domenica 19 ottobre 2025.

Alcuni treni del Regionale e Intercity dei collegamenti Ventimiglia-Genova-Milano saranno cancellati tra Ventimiglia e Imperia, dove sarà istituito un servizio bus. Inoltre l’IC 518 Roma-Ventimiglia sarà cancellato tra Taggia e Ventimiglia; sarà previsto un servizio bus.

Altri Regionali e Intercity Milano – La Spezia saranno cancellati da Genova Piazza Principe a La Spezia e sarà previsto un bus sostitutivo; i treni Intercity notte delle relazioni Milano – Siracusa/Palermo e Torino – Salerno subiscono variazioni di percorso e di orario anche con anticipi fino a 4 ore e aumenti dei tempi di percorrenza. Alcuni treni del Regionale delle relazioni Savona/Genova – Sestri Levante/La Spezia C.le sono cancellati totalmente o parzialmente nella tratta Sestri Levante – Recco/Genova o anticipano l’orario. Tra Genova P. Principe/Genova Brignole/Recco e Sestri Levante è attivo un servizio bus i cui posti disponibili saranno inferiori rispetto al normale servizio offerto, si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio.

I tempi di percorrenza dei bus in circolazione possono aumentare in relazione anche al traffico stradale. Sui bus non è consentito il trasporto di bici e non sono ammessi animali di grossa taglia. È sempre ammesso il cane da assistenza.