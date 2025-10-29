Tre giorni di rievocazione storica per celebrare i 230 anni della “Battaglia di Loano”

Loano torna indietro nel tempo. Dal 7 al 9 novembre la città dei Doria ospiterà “1795 Battaglia di Loano”, la rievocazione storica organizzata dall’associazione Vecchia Loano e dall’Associazione 51 Demi Brigade de Bataille con la direzione artistica di Andrea Puleo ed il patrocinio del Comune per celebrare i 230 anni delle nota battaglia svoltasi sul territorio loanese (e non solo) alla fine del XVIII secolo. Per tre giorni le migliori unità di re-enactment d’Europa ricostruiranno gli scontri tra le truppe francesi e quelle austro-piemontesi avvenuti il 23 e 24 novembre del 1795. Il tutto con l’utilizzo di abiti, armi e attrezzature d’epoca. Per lo svolgimento della manifestazione, il Ministero della Cultura assegnato al Comune di Loano un contributo di 13.744,32 euro nell’ambito del Fondo nazionale per la rievocazione storica.

La rievocazione di quest’anno ricostruirà le attività delle truppe agli ordini del generale francese Pierre Augereau, che tra il 23 novembre da Capo Santo Spirito e Borghetto (passando per Pineland) mosse verso Loano e attaccò con successo l’ala sinistra austro-piemontese, comandata da Eugène-Guillaume Argenteau. I francesi riuscirono ad entrare a Loano, penetrando in centro città e sulla spiaggia. Gli scontri si conclusero a tarda sera e videro i francesi acquartierarsi a Monte Carmelo e presso il convento di Sant’Agostino, mentre gli austro-piemontesi abbandonarono Loano spostandosi verso Verzi ed il finalese.

La manifestazione vedrà la partecipazione di circa 250 re-enactors provenienti da Italia, Inghilterra, Belgio, Francia, Germania e Malta, oltre ad una decina di cavalli e quattro cannoni (due per schieramento). Il programma della tre giorni prevede non solo l’allestimento di accampamenti militari (con tende ed attrezzatura d’epoca) presso i quali i figuranti soggiorneranno vivendo proprio come soldati del 18^ secolo, ma anche lo svolgimento di attività e dimostrazioni militari come pattugliamenti, cambi della guardia e “ranci” militari. Momento clou saranno le due battaglie: la prima si svolgerà sabato 8 novembre alle 15 in un terreno adiacente Villa Azzurra (con accesso per il pubblico da via Degli Alpini); la seconda si terrà domenica 9 novembre alle 10.30 sul lungomare, accanto ai Bagni Virginia e Lampara.

L’evento sarà arricchito da due importantissime conferenze, a cura di Alessandro Garulla, che si terranno rispettivamente venerdì e sabato alle 21 nella sala consiliare di Palazzo Doria. Nella prima, lo storico analizzerà la battaglia tra le navi da guerra francesi comandate dall’ammiraglio Pierre Martin e le navi da guerra britanniche e napoletane comandate dal contrammiraglio William Hotham avvenuta al largo di Capo Noli a marzo del 1795, un evento importantissimo che determinò poi lo svolgimento della successiva battaglia di Loano. Nella seconda conferenza, invece, la battaglia di Loano verrà analizzata alla luce di documenti inediti che contribuiscono a ridefinirne con maggiore precisione i contorni e lo svolgimento, con particolare attenzione al ruolo che ebbe Napoleone Bonaparte: inviato a comandare le truppe in Italia quasi “per punizione”, i risultati da lui ottenuti anche a Loano costituirono una vera e propria svolta per la sua carriera militare e politica. In ultimo, in via Doria verrà allestita una mostra di oggetti napoleonici originali.

L’utilizzo di attrezzatura originale, la fedeltà della ricostruzione e gli importanti approfondimenti culturali fanno di “1795 Battaglia di Loano” non una semplice rievocazione storica ma una vera e propria esperienza culturale che sarà in grado di far rivivere al fruitore l’atmosfera del tempo.

La manifestazione vede la direzione artistica del presidente dell’Associazione 51 Demi Brigade de Bataille Andrea Puleo, che dal 1995 partecipa regolarmente ad importanti eventi internazionali di rievocazione delle battaglie napoleoniche rappresentando proprio la figura del generale Bonaparte. E’ conosciuto a livello europeo quale re-enactor con 30 anni di attività e vanta la partecipazione a più di 160 eventi, compresi quasi tutti i bicentenari svoltisi in Italia ed in Europa. E’ stato insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine Reale delle due Sicilie, titolo di recente ripristinato da Sua Altezza Reale Imperiale e Reale Joachim Murat VIII a favore di soggetti e famiglie che hanno avuto a che fare con la storia di Napoleone e Gioacchino Murat.

Il campo francese verrà allestito nella zona di Monte Carmelo, mentre quello austriaco nella zona del Giardino del Principe; il campo della cavalleria, invece, troverà spazio nei pressi del PalaGarassini.

PROGRAMMA

Venerdì 7 novembre

10.00 Allestimenti dei campi francese e austro-piemontese

15.00 Guardia montante nei campi

17.00 Guardia montante a Palazzo Doria (truppe austro-piemontesi)

16.00 Pattuglie francesi in centro storico (in piazza Massena, via Garibaldi e piazza Rocca)

21.00 Conferenza a cura di Alessandro Garulla

23.00 Silenzio.

Sabato 8 novembre

7.00 Sveglia

8.00 Assemblea generale degli austro-piemontesi in piazza Rocca; di seguito attività dei reparti

8.00 Assemblea generale dei francesi a Monte Carmelo; di seguito attività dei reparti

10.00-12.00 Visite accompagnate agli accampamenti (apertura al pubblico)

12.00 Pranzo a cura dei reparti

14.00 Partenza per il campo di battaglia

15.00-16.30 Battaglia

17.30 Festa con alzo dell’albero della libertà in piazza Rocca (con tutti i reparti)

19.30 Cena a cura dei reparti

21.00 Conferenza a cura di Alessandro Garulla

20.30 Ronde della gendarmeria

23.00 Silenzio.

Domenica 9 novembre

7.00 Sveglia

9.30 Assemblea generale

10.00 Spostamento verso il campo di battaglia della Divisione Augereau

10.30-11.30 Battaglia sulla spiaggia

12.00 Assemblea generale in piazza Italia – Fine evento.