Tre cuccioli gettati in un bosco a Cosseria, il Comune sosterrà le spese di chi ha salvato due di loro

Cosseria. Il Comune di Cosseria sosterrà le spese sostenute per salvare i cuccioli ritrovati in un bosco. Nei giorni scorsi sono stati ritrovati tre cagnolini abbandonati, probabilmente lanciati in un terreno all’interno di un sacchetto.

“Uno purtroppo non ce l’ha fatta, ma due di loro, grazie al coraggio di un escursionista, alle ambulanze veterinarie Italia, al Canile di Savona e ai volontari, oggi sono vivi e accuditi con amore”, scrivono sulla pagina Facebook del Comune.

“Vogliamo essere al loro fianco: il Comune sosterrà le spese sostenute da chi si è preso cura dei piccoli, e farà tutto il possibile per garantire loro un futuro sereno, sicuro e pieno di amore. Ci auguriamo che possano presto trovare una famiglia pronta ad accoglierli e a donargli la vita che meritano. Un ringraziamento sincero a chi, con sensibilità e dedizione, ha trasformato un atto di crudeltà in una storia di speranza”, concludono.