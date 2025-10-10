  • News24
Dramma

Tragedia ad Albenga: accusa un malore mentre si trova in auto con la figlia, deceduta

L'allarme è scattato vicino allo stadio Riva, dove l’auto si è fermata nel tentativo di soccorrerla. Purtroppo, non c’è stato nulla da fare

Albenga Croce Bianca automedica
Foto d'archivio

Albenga. Accusa un malore, poi risultato fatale, mentre si trova in auto con la figlia.

È successo nel pomeriggio odierno (10 ottobre), ad Albenga, tra via al Piemonte e viale Martiri della Foce, con l’allarme scattato intorno alle 16. 

Stando a quanto riferito, la vittima, una donna di 82 anni (classe 1943), si è sentita male all’improvviso, mentre si trovava in macchina con la figlia.

L’auto si è quindi fermata nei pressi dello stadio Annibale Riva, dove la donna è poi deceduta. 

Sul posto si sono recati tempestivamente i militi della Croce Bianca di Albenga, l’automedica del 118 e i carabinieri. Nonostante i tentativi di soccorso, purtroppo, per lei non c’è stato nulla da fare. 

