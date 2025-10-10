Tragedia ad Albenga: accusa un malore mentre si trova in auto con la figlia, deceduta

Albenga. Accusa un malore, poi risultato fatale, mentre si trova in auto con la figlia.
È successo nel pomeriggio odierno (10 ottobre), ad Albenga, tra via al Piemonte e viale Martiri della Foce, con l’allarme scattato intorno alle 16.
Stando a quanto riferito, la vittima, una donna di 82 anni (classe 1943), si è sentita male all’improvviso, mentre si trovava in macchina con la figlia.
L’auto si è quindi fermata nei pressi dello stadio Annibale Riva, dove la donna è poi deceduta.
Sul posto si sono recati tempestivamente i militi della Croce Bianca di Albenga, l’automedica del 118 e i carabinieri. Nonostante i tentativi di soccorso, purtroppo, per lei non c’è stato nulla da fare.