  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Si cambia

Torna l’ora solare: nella notte tra sabato e domenica

Orologi un'ora indietro nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre

orologio

Liguria. Torna l’ora solare. Quest’anno il cambio dell’ora scatterà alle 3 della notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre, quando le lancette degli orologi andranno spostate indietro di un’ora.

Il cambio scatta in notturna, come da tradizione nell’ultimo weekend di ottobre. Conseguenza diretta, ci si sveglierà un’ora dopo domani mattina e ci saranno 60 minuti di luce in più al mattino e un’ora in meno di luce la sera.

L’ora legale rientrerà poi in vigore nel fine settimana tra il 28 e il 29 marzo 2026, quando le lancette andranno spostate di nuovo un’ora avanti.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.