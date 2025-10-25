  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Si cambia

Torna l’ora solare, lancette indietro di un’ora: si dorme un’ora in più ma farà buio prima

A cavallo tra il 25 ed il 26 ottobre, alle 3 gli orologi dovranno essere spostati alle 2

orologio

Italia. Questa notte, a cavallo tra sabato 25 e domenica 26 ottobre, si tornerà all’ora solare. Il cambio avverrà alle 3, quando le lancette dovranno essere spostate indietro di un’ora, segnando nuovamente le 2. 

Questo passaggio garantirà un’ora di sonno in più, ma segnerà anche l’inizio del periodo in cui le giornate si accorceranno visibilmente: luce prima al mattino ma anche buio prima la sera.

L’ora solare resterà in vigore fino alla prossima primavera, precisamente fino all’ultima domenica di marzo 2026.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.