Terzo incidente sulla A10: tamponamento tra Pietra e Finale, disagi alla viabilità

Agg. 12.38. Attualmente sono presenti 6km di coda tra Spotorno e Pietra Ligure in direzione Francia a causa dell’incidente, e 7 km tra Albenga e Finale Ligure in direzione Italia per i lavori lungo la tratta. A seguito del sinistro due persone sono state trasportate in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Nell’episodio sono rimaste coinvolte anche altre persone, ma fortunatamente sono rimaste praticamente illese. Secondo quanto riferito, si sarebbe trattato di un tamponamento. Tuttavia, la dinamica precisa del sinistro resta ancora da chiarire. Fine degli aggiornamenti.

Pietra/Finale. Incidente nella tarda mattina di oggi sull’autostrada A10, nel tratto tra Pietra Ligure e Finale Ligure.

L’episodio è avvenuto intorno alle 10.55 al chilometro 64+200 in direzione Italia.

La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso della Croce Rossa Loano e Magliolo, automedica 118 e vigili del fuoco di Savona.

L’incidente ha provocato code di circa 5 km tra Pietra Ligure e Finale Ligure in direzione Italia e rallentamenti anche verso Francia tra Feglino e Pietra Ligure.

Dopo i due incidenti avvenuti nella prima parte della mattinata nel genovese, quello tra Pietra e Finale è il terzo episodio sulla A10 della giornata.