Termovalorizzatore, tavolo tecnico in Provincia: annunciato un convegno sul progetto

Si è riunito oggi in Provincia il Tavolo di coordinamento dedicato alla chiusura del ciclo dei rifiuti in Liguria.

Durante la seduta si è fatto il punto sul percorso avviato e sulle prospettive future.

Al termine dei lavori è stata annunciata la convocazione, entro la metà di novembre, di un convegno di approfondimento che affronterà in maniera organica i diversi aspetti connessi alla realizzazione dell’impianto di fine ciclo.

L’appuntamento vedrà il contributo scientifico di esperti istituzionali qualificati e, se ritenuto utile, anche la partecipazione di rappresentanti di altre Regioni, con l’obiettivo di analizzare con rigore i profili tecnici, ambientali e sanitari del progetto.

Il presidente Pierangelo Olivieri ha ribadito l’obiettivo per il territorio savonese e ligure: “L’unica strada percorribile è la realizzazione di impianti altamente performanti, capaci di trasformare i rifiuti in energia green”.