Termovalorizzatore, l’appello di Vaccarezza ai sindaci della Valbormida: “Bisogna pensare ai cittadini di oggi e domani”

Val Bormida. “I sindaci possono dire Sì o No, la scelta non è già stata fatta, ma non deve essere fatta con superficialità. Sono scelte che non tornano e occasioni che devono essere valutate fino all’ultimo. Possono dire sì o no, la scelta non è già fatta, ma non deve essere fatta con superficialità, sono scelte che non tornano, sono occasioni che vanno valutate fino all’ultimo“. E’ questo l’appello del consigliere regionale Angelo Vaccarezza ai sindaci valbormidesi in merito al termovalorizzatore.

Il consigliere ricorda la sua esperienza da primo cittadino: “Io ho fatto il sindaco a Loano, forse l’esperienza amministrativa più bella della mia vita. Il sindaco è primus inter pares, cioè primo tra i pari e non può mai nascondersi dietro un comitato o dietro il parere della sua minoranza consiliare. Quando ero sindaco di Loano se avessi dovuto ascoltare tutti quelli che mi criticavano quando volevo fare piazza Italia oggi non ci sarebbe, la stessa cosa per l’ampliamento del porto che secondo alcuni sarebbe stata una cattedrale nel deserto”.

“Un sindaco deve assumersi l’onere della decisione e non può farlo con la pancia ma con la testa. Invito ogni sindaco ad approfondire e svegliere pensando ai valbormidesi di oggi e di domani, mettere su un foglio i pro e i contro di ogni decisione e decidere qual è la cosa migliore, per la sua città di oggi ma soprattutto per la città di domani. Io credo che i sindaci abbiano davanti una grande sfida”.

E conclude: “Pensate se domani mattina mi chiamassero a giocare in Nba a 2 milioni di dollari a stagione con una villa a Miami e io rifiutassi solo perchè credo che questa cosa sia troppo bella, vi assicuro prima leggerei il contratto guarderei le clausole e poi deciderei, è quello che chiedo di fare ai sindaci della valbormida”.