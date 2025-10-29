Termovalorizzatore, il gruppo di minoranza “Insieme per Carcare” firma la petizione per il no

Carcare. Termovalorizzatore in Valbormida: il gruppo di minoranza “Insieme per Carcare” firma per il no. I consiglieri hanno aderito alla petizione organizzata dal Comitato di associazioni che lotta contro la realizzazione dell’impianto sul territorio.

“A giugno 2025 il sindaco Mirri dice di non voler essere strumentalizzato sull’inceneritore, ma di volere un tavolo tecnico per capire che futuro dare alla valle Bormida – scrive il capogruppo Alessandro Ferraro – La settimana scorsa dopo avere organizzato una riunione in Comune a Carcare con i Sindaci di Cairo, Cengio e Millesimo, dichiara che bisogna prendere una decisione comprensoriale e che se la Regione vuole mettere sul piatto la Valbormida deve presentare un progetto dettagliato indicando un sito preciso”.

“Inoltre afferma che chiederà’ il parere di tutta la maggioranza e anche dell’opposizione perchè vuole avere il sostegno di tutto il Consiglio Comunale prima di dare un eventuale consenso al proseguo del tavolo tecnico o del progetto stesso. Non c’e bisogno di tornare in Consiglio Comunale in quanto ricordiamo al Sindaco Mirri che il Consiglio si è già pronunciato all’unanimità con un no deciso – prosegue -Nel settembre 2023 il Sindaco Mirri presentava con la sua maggioranza una mozione per dire No al termovalorizzatore in Valle Bormida votata anche dal nostro gruppo e invitava gli altri comuni a fare lo stesso in quanto la mozione non aveva indirizzo politico ma “era importante approvarla per il bene di tutti i Valbormidesi”. Anche perchè, a suo dire, c’è la possibilità che il termovalorizzatore venga installato a Genova dove secondo lui dovrebbe essere. Mirri come si vede passa con molta disinvoltura dal niente impianto mai, al vediamoci, confrontiamoci, studiamo.

“Invitiamo il sindaco a non barattare il sì con qualche compensazione magari da qualcuno promessa e quindi di abbandonare l’ambiguità di questi ultimi mesi. Come gruppo “Insieme per Carcare” sosteniamo il Comitato firmando la petizione per il no al Termovalorizzatore/ Inceneritore in Valle Bormida e invitiamo i Consiglieri di Maggioranza ad unirsi al nostro gruppo per un No deciso senza se e senza ma”, conclude Ferraro.