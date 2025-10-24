Tentata estorsione per debiti di droga: due persone arrestate dai carabinieri

Albisola Superiore. Nella tarda serata di ieri, al temine di una articolata e fulminea indagine, i Carabinieri della Stazione di Albisola hanno arrestato due persone in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Savona, a carico di due soggetti indagati, in concorso, di tentata estorsione nei confronti di una persona per debiti di droga.

Le minacce nei confronti della vittima, un giovane della provincia di Savona, sono arrivate sia a mezzo telefono, sia di persona, senza gravi conseguenze grazie alla professionalità e tempestività dell’intervento dei carabinieri, che hanno raccolto in breve tempo tutti gli elementi utili per informare l’Autorità Giudiziaria per la successiva emissione dell’ordinanza di misure cautelari.

A seguito dei debiti di droga, le due persone arrestate, un 41enne della provincia di Savona ed una 53enne della provincia di Imperia, minacciavano la vittima per ricevere il pagamento per le cessioni di sostanze stupefacenti.

Nella tarda serata di ieri l’uomo arrestato si sarebbe dovuto incontrare con la vittima per “regolarizzare il debito”, ma il provvidenziale intervento dei Carabinieri ha evitato che l’incontro si perfezionasse.

Durante gli accertamenti, infatti, i militari hanno anche deferito in stato di libertà per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere un terzo uomo, un 47enne della provincia di Alessandria, trovato in possesso di due coltelli, rispettivamente di 27 e 37 cm, che, sempre nello stesso momento, si accompagnava con l’uomo arrestato.

Le due persone arrestate sono state portare alla Casa Circondariale di Genova Marassi e Genova Pontedecimo, a disposizione della locale Autorità Giudiziaria.