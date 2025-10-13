Malvivente tenta di rapinare supermercato a Pietra, militare libero dal servizio interviene per fermarlo e contribuisce al suo arresto

Pietra Ligure. Nel pomeriggio di venerdì scorso, i carabinieri della stazione di Ceriale hanno tratto in arresto un 37enne cittadino romeno, responsabile di tentata rapina ai danni del supermercato Basko di via Crispi a Pietra Ligure.

Nella circostanza, l’uomo, insieme a due complici in corso di identificazione, dopo essersi appropriato di diversi tagli di carne occultandoli in uno zaino, ha tentato di darsi alla fuga cercando di uscire dal supermercato. Nel momento in cui il responsabile del punto vendita ha cercato di impedirgli di uscire, il malvivente lo ha violentemente spintonato per guadagnarsi la via di fuga.

In quei concitati istanti, il comandante della stazione carabinieri di Ceriale, che si trovava nei pressi del negozio libero dal servizio, accortosi di quanto stava accadendo è prontamente intervenuto in aiuto del responsabile del supermercato, cercando di bloccare il malvivente e mettendo in sicurezza i presenti.

Nonostante il soggetto sia riuscito momentaneamente a dileguarsi, fuggendo a piedi lungo nel greto del torrente Maremola, la tempestiva reazione del militare e la sua approfondita conoscenza del territorio hanno consentito di indirizzare immediatamente le ricerche.

Poco dopo, infatti, con l’ausilio delle altre pattuglie dei carabinieri della compagnia di Albenga in servizio sul territorio, il malvivente, un cittadino romeno domiciliato in provincia di Savona, è stato rintracciato poco dopo nel centro abitato di Pietra Ligure. La refurtiva, del valore di circa 50 euro, è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.

L’uomo è stato arrestato e temporaneamente ristretto nelle camere di sicurezza della compagnia di Albenga, nella mattinata successiva è stato accompagnato presso il tribunale di Savona per la celebrazione del ritto direttissimo, all’esito del quale ha patteggiato la pena della reclusione di 9 mesi, con la sospensione condizionale della pena.