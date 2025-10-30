Tennistavolo, Savona ha ospitato uno stage giovanile per il progetto regionale

Savona. Nella palestra delle scuole Guidobono in via Machiavelli, sede di allenamenti e campo gare, l’ASD Tennistavolo Savona ha ospitato mercoledì 29 ottobre uno stage per ragazzi appartenenti alle categorie Under 11, Under 13 e Under 15. Lo stage fa parte di un progetto della Federazione Regionale Fitet che vede coinvolte tutte le società sportive di Tennistavolo della Liguria sotto la guida del tecnico regionale Gabriele Ascione.

Tra le finalità di questa iniziativa quella di far crescere tecnicamente i ragazzi in vista di importanti manifestazioni nazionali e europee quali il Trofeo Transalpino, il Trofeo Coni, la Coppa delle Regioni e il torneo PPK (Ping Pong Kids) con epilogo ai campionati nazionali giovanili a Terni, oltre a favorire la collaborazione e l’integrazione tra i ragazzi delle diverse società sportive.

Con la collaborazione dei tecnici societari Vincenzo Bruno, Livio Santini, Sergio Calò, Giulio Santini e Marco Perrone per l’ASD Tennistavolo Savona; di Christian Galfrè e Stefano Tavilla per l’ASD Toirano e di Fabrizio Lattaro per il Don Bosco Varazze, tutte realtà che operano in questa disciplina sportiva già da diversi anni nella provincia savonese, il direttore tecnico regionale ha potuto sviluppare il suo programma ricco di argomenti tecnici e atletici coinvolgendo con entusiasmo i quattordici giovani partecipanti.

Il programma della Fitet regionale Liguria continuerà con altre iniziative già a partire dalla prima decade di novembre fino alla fine della stagione agonistica che si concluderà a giugno 2026.

“Grazie a tutti i ragazzi partecipanti, alle loro famiglie, a tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione di questo stage, al Presidente dell’ASD TT Savona Maurizio Nazari e a tutto il Consiglio Regionale Fitet. Infine un particolare ringraziamento al Direttore Tecnico Regionale Gabriele Ascione che sta dando gambe all’ottimo progetto” dichiarano gli organizzatori dello stage.