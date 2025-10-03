  • News24
Autunno frizzante

Temperature vicine allo zero, in Valbormida ordinanze per autorizzare l’accensione del riscaldamento

La deroga sarà valida fino al 14 ottobre, dal 15 via libera a tutti gli impianti dell'entroterra mentre sulla costa si dovrà attendere il primo novembre

termosifone

Valbormida. Temperature minime sempre più vicine allo zero, e nell’entroterra è già ora di accendere i riscaldamenti. Se durante il giorno il clima è gradevole e mite, nelle ore notturne la colonnina di mercurio scende e nel fine settimana è previsto un rafforzamento dei venti di tramontana con aria più fredda. Uno dei risvegli più frizzanti di oggi è stato a Giusvalla, dove c’era un solo grado all’alba.

Ecco quindi la decisione, da parte di numerosi sindaci della Val Bormida, come a Cairo e Carcare, di emettere l’ordinanza che permette l’attivazione degli impianti termici in deroga e per sette ore al giorno fino al 14 ottobre.

Dal 15 ottobre, invece, e fino al 15 aprile, nella zona dell’entroterra che appartiene alla fascia climatica E, si potranno accendere i termosifoni per un totale di 14 ore, mentre sulla costa, in fascia D, gli impianti saranno attivi dal primo novembre al 15 aprile per un massimo di dodici ore giornaliere.

