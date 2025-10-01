Teatro Chiabrera: il 14 novembre al via la nuova stagione. Il ricordo di Renzo Aiolfi a 25 anni dalla scomparsa

Savona. È stata presentata oggi pomeriggio agli insegnanti la stagione del teatro Chiabrera 2025/2026. E’ stata l’occasione per ricordare Renzo Aiolfi, storico direttore del teatro. “Io come presidente dell’associazione Aiolfi – Silvia Bottaro – sono davvero orgogliosa che oggi proprio qui, a casa di Renzo, si ricordi questa personalità. Quest’anno ricorre il 25esimo anno dalla sua scomparsa. È stato assessore del Comune di Savona, ha avuto una lungimiranza notevole quando è riuscito a salvare dai bombardamenti le opere della pinacoteca civica spostandole di notte e oggi le possiamo vedere grazie a questo suo intervento”.

“Aiolfi – prosegue – diventa assessore di questa città dopo il disastro provocato dalla guerra, ma aveva sempre con la sua grande ironia e passione, voglia di guardare avanti e al mondo giovanile, aveva la speranza di portare Savona a risplendere. Negli anni ’60 è stato uno dei primissimi ad aprire le porte del teatro e della pinacoteca agli studenti. Amava i giovani, diceva che la cultura è la medicina migliore per imparare il rispetto e progettare il futuro”.

“Amava tanto l’arte – conclude – perché è stato attore, era un tenore, recitava le poesie futuriste, ha promosso tanti artisti, ha scritto cataloghi, è stato un grande cuoco e andava a domicilio a cucinare i piatti della tradizione, uno storico. È morto con un’idea che non è riuscito a realizzare: aveva avuto un incarico di scrivere un libro sulla lirica a Savona, aveva iniziato a raccogliere articoli di giornali e fare interviste ma non è riuscito a concluderlo. Il libro che lo ha reso famoso in tutto il mondo è stao “L’affondamento del Transylvania”. Un uomo a 360 gradi”.

Sul coinvolgimento delle scuole la vicesindaca Elisa Di Padova spiega: “Abbiamo pensato come poter costruire una parte della stagione dedicata alle scuole. In questi anni ci siamo chiesti su cosa fosse gradito e necessario fare. Sicuramente abbiamo deciso di attuare una campagna di ascolto attraverso il patto per la scuola. Vogliamo riportare a teatro i giovani e per questo abbiamo pensato uno sconto per gli under30, per i bimbi più piccoli abbiamo deciso di dare un contributo agli istituti scolastici per portare le classi. Sono tutti strumenti per combattere la povertà educativa”.

L’assessore Nicoletta Negro aggiunge: “L’importanza da piccoli di sentirsi a casa in un luogo come il teatro, la paninoteca e i nostri musei permette di diventare un adulto che continuerà a frequentare questi luoghi e magari portarsi dietro la famiglia. Se anche solo una nuova famiglia entrerà in questo teatro abbiamo già fatto qualcosa di buono“.

“Abbiamo abbassato l’età media di chi frequenta il teatro, c’è una fruizione diversa degli abbonamenti”, conclude Negro.

Per quanto riguarda le scuole si inizia il 10 febbraio con “Quel diavolo di arlecchino”, segue il 13 marzo “Murder on the orient express”, il 17 aprile “Tutto cambia”.

Gli spettacoli

Una proposta culturale articolata in tre percorsi principali – Prosa Artistica, Contemporanea, Musica e Balletto – cui si affiancano incontri con registi e attori, per un Teatro Chiabrera sempre più protagonista nella scena nazionale e internazionale, aperto, inclusivo, libero e condiviso.

Quest’anno aprirà la Prosa Artistica lo spettacolo con tre atti unici di Anton Cechov “Crisi di Nervi” con la regia dello storico regista Peter Stein e un cast d’eccezione tra cui Maddalena Crippa. Lo spettacolo è stato vincitore di uno tra i più prestigiosi premi nazionali, le Maschere del Teatro 2024, per la Miglior Regia. A chiudere il 2025 sarà invece un grande classico: “Gli innamorati” di Carlo Goldoni nel nuovo allestimento di Roberto Valerio che ha debuttato presso il Teatro Romano per l’estate Teatrale Veronese.

Il nuovo anno invece inaugura con lo spettacolo dal titolo “Finale” della compagnia internazionale Familie Flöz che ritorna a Savona in prima regionale con il nuovo allestimento. La compagnia Berlinese sarà seguita, dopo il grande successo dello scorso anno, dal nuovo progetto di e con Stefano Massini su una delle figure più potenti e influenti dei giorni che stiamo vivendo “Donald”. A febbraio invece sarà a Savona una tra i più seguiti artisti del teatro italiano con “| ritorno a casa” di Harold Pinter Massimo Popolizio.

A Marzo “Franciscus” segna il ritorno di Simone Cristicchi in uno spettacolo che mescola narrazione e musica sul Santo di Assisi. Nel periodo di Carnevale, invece sarà “I| Berretto a Sonaali” di Pirandello con Enrico Guarneri e la regia di Guglielmo Ferro che farà rivivere un classico del teatro italiano. A chiusura di stagione l’attesissimo ritorno di Tullio Solenghi nelle vesti di Gilberto Govi con il nuovo spettacolo “Colpi di Timone” e come lo scorso anno a chiusura di stagione la nuova interpretazione di Franco Branciaroli nel classico “Non si sa come”.

Oltre alla tradizione e alla rivisitazione di classici e di compagnie internazionali la stagione è ricca anche di un percorso innovativo con la programmazione Contemporanea che si apre con la prima regionale dello spettacolo “Metadietro” di RezzaMastrella, seguito da uno degli spettacoli che hanno commosso il Festival della Biennale Teatro di Venezia 2025 “Pinocchio, cos’è una persona” di Davide lodice.

Nel 2026 sarà il ritorno con “Overload” della Compagnia Sotterraneo che celebra i vent’anni dalla fondazione, mentre a ◦ febbraio Davide Enia porterà in scena “Autoritratto”, una riflessione intensa, intima e profonda sul tema della mafia. A marzo, Emma Dante sarà protagonista con la sua ultima produzione artistica “Ange/o de/ foco/are”, una potente opera sul tema del femminicidio, coprodotta da importanti istituzioni teatrali italiane e internazionali.

Musica e Balletto

Il 14 novembre l’atteso ritorno di Alexandra Dovgan, giovane pianista già vincitrice di premi internazionali per la terza volta a Savona, mentre seguirà l’ensemble vocale Odhecaton, premiato con I’ADUIM 2025 e già vincitrice di Cinque Diapason d’O sotto la direzione del Maestro Paolo Da Col, che ho invitato per la celebrazione dei 500 anni dalla nascita di Giovanni Pierluigi da Palestrina che ci trasporterà dalla Missa Papae Marcelli sino ad un repertorio contemporaneo. A chiusura dell’anno ritornerà I| Balletto di Milano con la versione coreografica di “Carmen” ospite fuori abbonamento Il 2026 si aprirà con il concerto di Anna Kravchenko e 1 Virtuosi Italiani in un programma tra Mozart, Salieri e Beethoven, mentre a marzo ho invitato per la prima volta il prodigioso pianista Bruce Liu – vincitore de XVll Concorso Chopin- che sicuramente incanterà il pubblico con un programma dedicato a Chopin. Ravel, Albéniz e Liszt.

La chiusura della stagione è affidata al ritorno di una degli artisti più amati nella passata stagione, per un gran finale con Paolo Fresu e il nuovo progetto “Trama Latina” che attraversa le influenze e le sonorità musicali in un omaggio all’America Latina in un trio con David Linx e Gustavo Beytelmann, per un tributo all’energia che bascula tra i continenti e le culture”.