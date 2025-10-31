Liguria. Proseguono le ricerche del sub tedesco di 29 anni che mercoledì pomeriggio è scomparso durante un’immersione sul relitto della petroliera Haven, al lago di Arenzano, anche se le operazioni si fanno sempre più complesse via via che passano i giorni.

Anche venerdì i mezzi dei vigili del fuoco e della capitaneria di porto stanno setacciando la zona intorno al relitto e la costa per cercare di individuare tracce utili, compreso il tratto di mare e il litorale del levante savonese.

L’uomo partecipava a un’immersione organizzata da un diving con un’altra quindicina di compagni e l’istruttore, ma a un certo punto è sparito e i compagni sono risaliti in superficie per dare l’allarme.

In zona sono intervenute le motovedette della guardia costiera con a bordo il personale del quinto nucleo operatori subacquei con base a Genova e personale dei vigili del fuoco e del nucleo sommozzatori, ma le condizioni del mare hanno reso molto difficile riuscire a usare strumenti di ricerca subacquea come il ROV, il sottomarino a comando remoto che può scendere in profondità. Le squadre stanno valutando se impiegarlo oggi.

La capitaneria di porto ha fatto sapere che le ricerche verranno ulteriormente intensificate con l’ingresso di un elicottero della Guardia Costiera e che proseguiranno anche oggi per tutta la giornata.