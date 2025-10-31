Studenti di Varazze e Celle a Roma per il Giubileo del Mondo Educativo 2025

Varazze/Celle. Sicuramente un’esperienza che rimarrà impressa per gli studenti delle medie di Varazze e di Celle che hanno partecipato ieri al Giubileo del Mondo Educativo 2025. Eccoli i varazzini: Daniele, Pietro, Filippo, Giovanni e Nora, e le cellesi Vera e Camilla.

“Un grande evento internazionale dedicato alla scuola, alla formazione e ai valori dell’educazione, che ha visto la delegazione ligure, composta dall’ Istituto Comprensivo Varazze Celle e dal Liceo ‘Gian Domenico Cassini’ di Sanremo, prendere parte all’udienza con Papa Leone, in Sala Nervi, – ha spiegato con orgoglio il sindaco Luigi Pierfederici, che ha aggiunto – Un momento di crescita, condivisione e speranza, che resterà nel cuore dei ragazzi e di tutta la nostra comunità scolastica”. Anche due studentesse di Celle.

“I colori del nostro Comune a Roma. – ha commentato con soddisfazione il sindaco di Celle, Marco Beltrame – portati dai nostri ragazzi, un gruppo di studenti di Celle e Varazze che sono stati anche ricevuti dalla sottosegretaria al Ministero dell’Istruzione e del Merito, Paola Frassinetti e dalla responsabile dell’ufficio scolastico regionale, Alessandra Fenoglio”.