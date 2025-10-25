Stellanello, impatto auto-moto: centauro in codice rosso al Santa Corona

Stellanello. Scontro tra un’auto e una moto lungo la Sp 13, in frazione San Lorenzo a Stellanello: grave il centauro. Ancora da stabilire la dinamica del sinistro, avvenuto poco dopo le 17.30 di oggi.

Le condizioni dell’autista della due ruote sono apparse subito serie, e sul posto sono intervenuti i militi della Croce bianca di Alassio e il personale sanitario del 118.

L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per i numerosi traumi causati dal forte impatto.