Impatto

Stellanello, impatto auto-moto: centauro in codice rosso al Santa Corona

E' accaduto nel tardo pomeriggio in località San Lorenzo

automedica 118 soccorso

Stellanello. Scontro tra un’auto e una moto lungo la Sp 13, in frazione San Lorenzo a Stellanello: grave il centauro. Ancora da stabilire la dinamica del sinistro, avvenuto poco dopo le 17.30 di oggi.

Le condizioni dell’autista della due ruote sono apparse subito serie, e sul posto sono intervenuti i militi della Croce bianca di Alassio e il personale sanitario del 118.

L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per i numerosi traumi causati dal forte impatto.

