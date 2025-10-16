Stella, perde il controllo della moto e finisce fuori strada: centauro in codice rosso

Stella. Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi a Stella, nell’entroterra savonese, lungo il tratto di via Vetriera.

Secondo quanto appreso, intorno alle 18.00, il conducente di una moto ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Rossa di Stella e dell’automedica del 118: dopo le prime cure da parte del personale sanitario, il motociclista, di 26 anni, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona.

Nella dinamica del sinistro, il centauro avrebbe riportato alcuni traumi e ferite: le sue condizioni sono giudicate gravi, ma non è in pericolo di vita.

Sono in fase di accertamento, invece, le cause che hanno determinato la perdita di controllo della moto: fortunatamente, nessun altro veicolo è stato coinvolto.