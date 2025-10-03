  • News24
Lavori

Stella, fase finale per i nuovi impianti fognari e manto stradale: investimento 2mln di euro

"Un passo fondamentale per concludere i lavori e restituire alla comunità strade completamente rinnovate"

Stella. “Siamo nella fase finale di un investimento cruciale da 2 milioni di euro per i nuovi impianti fognari di Stella”. L’annuncio dall’amministrazione comunale in merito agli interventi effettuati sul territorio della località savonese.

Sono in corso i ripristini dei manti stradali coinvolti dalle tratte fognarie. “Un passo fondamentale per concludere i lavori e restituire alla comunità strade completamente rinnovate”.

Nell’area di Fondo Corona la nuova asfaltatura è quasi ultimata.

Il programma già svolto: frazione Gameragna intyerventi sui tratti di strada provinciale.

Il programma dei prossimi giorni: inizio del ripristino dei Castellari: nei prossimi giorni toccherà alla località Reverdita.

