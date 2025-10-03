Stella, fase finale per i nuovi impianti fognari e manto stradale: investimento 2mln di euro

Stella. “Siamo nella fase finale di un investimento cruciale da 2 milioni di euro per i nuovi impianti fognari di Stella”. L’annuncio dall’amministrazione comunale in merito agli interventi effettuati sul territorio della località savonese.
Sono in corso i ripristini dei manti stradali coinvolti dalle tratte fognarie. “Un passo fondamentale per concludere i lavori e restituire alla comunità strade completamente rinnovate”.
Nell’area di Fondo Corona la nuova asfaltatura è quasi ultimata.
Il programma già svolto: frazione Gameragna intyerventi sui tratti di strada provinciale.
Il programma dei prossimi giorni: inizio del ripristino dei Castellari: nei prossimi giorni toccherà alla località Reverdita.