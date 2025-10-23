Starfilm Liguria cerca comparse e attori per una serie Tv e un videoclip musicale: ecco come partecipare.

Savona. Continua a pieno ritmo l’attività di ricerca di comparse, attori e figurazioni speciali da parate di Starfilm Liguria.

L’azienda, in collaborazione con Creative Academy, scuola del cinema ed arti visive di Savona, organizza per due importanti produzioni in arrivo un casting per la ricerca di diversi profili.

Per una serie Tv di rilievo nazionale in fase di preparazione, si cercano attori e attrici per piccoli ruoli (è necessario preparare un breve monologo) e comparse. L’età richiesta va dai 15 ai 70anni.

Di interesse per i giovani è la selezione per la realizzazione di un videoclip musicale di un noto artista internazionale. In questo caso i requisiti richiesti sono: bella presenza, statura sopra la media, preferibilmente con esperienza nel mondo della moda o della sfilata. La formazione nella danza è considerata un plus, ma non è requisito obbligatorio. Età tra i 18 e i 35 anni. Il casting si svolgerà esclusivamente in presenza sabato 25 ottobre dalle 10 alle 19 in corso Vittorio Veneto 31 presso i locali della Starfilm Liguria. Occorre presentarsi muniti di fotocopia di carta d’identità e codice fiscale.