Spotorno, lutto per la scomparsa di Piero Bertolotti: fu sindaco negli anni ’70

Spotorno. Lutto, a Spotorno, per la scomparsa del dottor Piero Bertolotti, sindaco della città dal 1971 al 1977.

Come ricordano dal Comune, la sua figura “ha segnato un capitolo importante della nostra storia: da amministratore pubblico, da medico di riferimento e da cittadino generoso verso i propri concittadini. Il suo amore per la cultura spotornese è testimoniato da opere come Marinai di Spotorno e Ricordo di Camillo Sbarbaro”.

Oltre all’incarico da primo cittadino, è stato presidente della Società Italiana di Chirurgia della Mano dal 1995 al 1996 ed ha diretto il Centro Regionale di Chirurgia della Mano dell’ospedale San Paolo di Savona.

“A nome dell’amministrazione comunale, esprimiamo le più sentite condoglianze alla famiglia. Il suo legame con la nostra comunità rimarrà vivo nei ricordi collettivi”.