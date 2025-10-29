Spostamento ferrovia, Consiglio comunale Pietra Ligure dice Sì alle osservazioni. E tutele per l’area archeologica

Pietra Ligure. Spirito bipartisan in Consiglio comunale a Pietra Ligure, una seduta monotematica dedicata al progetto del raddoppio ferroviario dopo che lo stesso sindaco Luigi De Vincenzi aveva partecipato, assieme agli altri amministratori locali, all’incontro istituzionale presso il Ministero.

Il parlamentino pietrese è stato convocato su richiesta della minoranza, e dei consiglieri Mario Carrara, Daniele Negro e Gianni Orsero, per discutere della mozione: “La necessità che il Consiglio Comunale di Pietra Ligure, al fine di tutelare la zona di pregio archeologico della regione Corte, interessata dal progetto di spostamento a monte e raddoppio della linea ferroviaria”.

E la richiesta dell’oposizione consiliare è stata quella di “esprimere il mandato ad opporsi al parere favorevole al progetto stesso, espresso dal competente Ministero”.

Sulla mozione è arrivato il voto unanime del Consiglio pietrese, così come allo stesso tempo la minoranza si è espressa in maniera favorevole alle osservazioni presentate dall’amministrazione comunale sull’iter progettuale e già presentate nelle sedi e negli incontri tecnici avuti in precedenza.

Tra gli aspetti principali quelli relativi alla mobilità e viabilità di accesso alla nuova fermata, con riferimento alle zone tra via Crispi e via Peagne (con un potenziamento del collegamento tra il centro cittadino e la futura stazione ferroviaria), oltre all’allargamento dei due sottopassi in piazza Canonico Morelli e via Don Guaraglia e, infine, la mitigazione del rumore e dell’inquinamento acustico sul viadotto della ferrovia in relazione al nuovo tracciato.

Naturalmente, al vaglio e nella documentazione comunale relativa all’infrastruttura ferroviaria sono presenti tutte le azioni necessarie alla complessiva salvaguardia ambientale, con riferimento alle aree maggiormente soggette a rischio idrogeologico.