Sport, “Insieme per Carcare” presenta una mozione per sostenere la società calcistica biancorossa

Carcare. Mozione del gruppo “Insieme per Carcare” per invitare la giunta guidata dal sindaco Mirri a sostenere la società calcistica biancorossa in vista del rinnovo della convenzione per la gestione del campo sportivo “Corrent”. Ciò che l’opposizione chiede è che il Comune si faccia carico delle spese per le utenze della struttura e che aumenti il contributo annuo.

La minoranza sottolinea come l’attuale dirigenza della Carcarese abbia avviato il proprio percorso nella stagione 2020-2021, in piena emergenza Covid, fissando un piano di sviluppo quinquennale. “All’epoca – spiegano da “Insieme per Carcare” – la società si trovava in una situazione economica molto difficile: oltre 90mila euro di debiti complessivi, una causa legale in corso e nessun materiale sportivo o patrimonio tecnico. Nonostante ciò, fu scelta la via più etica: cambiare denominazione per segnare discontinuità, ma mantenere la matricola federale e onorare tutti i debiti pregressi”.

Sul piano sportivo, la società ha centrato risultati di rilievo: nel 2021-2022 ha vinto la Prima Categoria, tornando in Promozione dopo oltre dieci anni; nel 2022-2023 si è aggiudicata la Coppa Italia regionale; nel 2023-2024 ha chiuso il campionato al terzo posto, sfiorando i play-off; e nella stagione in corso, 2024-2025, ha conquistato la promozione in Eccellenza, categoria che mancava dal 1988-1989. “Un risultato ottenuto – sottolineano dall’opposizione – con una rosa composta in gran parte da giocatori di Carcare e della Val Bormida”.

“Importante anche la crescita del settore giovanile, passato in pochi anni da 27 bambini a circa 200 tesserati, con squadre in tutte le categorie federali e tecnici qualificati UEFA. La società ha inoltre partecipato al progetto Evolution Programme e ha chiesto il riconoscimento come scuola calcio di terzo livello. Ogni anno organizza oltre dieci tornei giovanili, coinvolgendo decine di squadre provenienti da tutta Italia e dall’estero, con ricadute positive sul tessuto economico e turistico del paese”.

“Nel frattempo, la Carcarese ha investito anche nelle strutture del campo “Corrent”, finanziando con risorse proprie lavori di sistemazione e adeguamento: dal rifacimento della facciata degli spogliatoi alla creazione di una sala video e di uffici per il settore giovanile, fino all’acquisto di nuove attrezzature e arredi. Lo sport rappresenta un presidio sociale fondamentale, capace di educare, unire e promuovere il territorio”, concludono dall’opposizione.