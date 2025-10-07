  • News24
Sport, amicizia e condivisione: per la squadra Special Gesco Alassio un’estate da incorniciare

I ragazzi hanno infatti preso parte a numerosi eventi in mare, portando sempre con sé entusiasmo, impegno e la voglia di mettersi alla prova

Alassio. Tempo di bilanci estivi per la squadra Special Gesco Alassio, che anche quest’anno ha vissuto un’estate intensa, fatta di sport, amicizia e condivisione. I ragazzi hanno infatti preso parte a numerosi eventi in mare, portando sempre con sé entusiasmo, impegno e la voglia di mettersi alla prova.

La stagione è partita con l’appuntamento Dritti all’Isola di Albenga, una manifestazione che ha rappresentato un’occasione speciale per nuotare tutti insieme in un contesto suggestivo, con il mare a fare da cornice e il calore del pubblico a sostenere gli atleti. Subito dopo, la squadra ha preso parte al Miglio Cerialese e al Miglio di Varigotti, due prove impegnative che hanno permesso ai partecipanti di misurare le proprie capacità in mare aperto, dimostrando ancora una volta determinazione e coraggio.

Un momento particolarmente significativo della stagione è stata la nuotata benefica organizzata a Imperia a favore della Sorridi con Pietro Onlus. In questa occasione, lo sport ha saputo unirsi alla solidarietà, regalando una giornata di grande emozione sia agli atleti sia a chi li ha seguiti da riva. Subito dopo è arrivata la sfida della Swim&Run di Celle Ligure: qui i ragazzi hanno dato il meglio nella parte natatoria, mentre i loro parenti li hanno affiancati cimentandosi nella corsa. Una gara che ha saputo trasformarsi in una vera festa di sport e famiglia, dimostrando come la passione per il movimento possa diventare un momento di condivisione.

Il percorso estivo si è concluso con la partecipazione ad Andora Sport Days, manifestazione che ha offerto alla squadra l’opportunità di avvicinarsi nuovamente a discipline diverse dal nuoto, grazie alla preziosa collaborazione con il Circolo Windsurf La Rabina di Imperia. Sotto la guida esperta e sempre disponibile degli istruttori Tino Fordano e Roberto Cerasoli, i ragazzi hanno potuto sperimentare il windsurf, migliorando il proprio equilibrio, la confidenza con l’acqua e scoprendo il fascino di uno sport che richiede concentrazione, coordinazione e coraggio.

Un’estate quindi ricca di esperienze, di crescita e di emozioni, che conferma come lo sport possa essere un potente strumento di inclusione, capace di regalare sorrisi e soddisfazioni. Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno reso possibile queste attività: organizzatori, familiari, volontari e, naturalmente, gli istruttori che hanno accompagnato i ragazzi con professionalità e passione.

Squadra Special Gesco Alassio

La squadra Special Gesco Alassio guarda ora con entusiasmo ai prossimi impegni, pronta a tuffarsi in nuove avventure sportive con lo stesso spirito di amicizia e condivisione che ha reso indimenticabile questa estate.

L’assessore allo Sport del Comune di Alassio Roberta Zucchinetti e l’assessore alle Politiche Sociali Loretta Zavaroni dichiarano: “Congratulazioni vivissime ai nostri splendidi atleti, che hanno raccolto nuovi risultati eccellenti e che dimostrano ogni giorno il valore dello sport come strumento di inclusione sociale. Come Amministrazione Comunale da sempre impegnata a mettere in primo piano e a promuovere politiche sociali e sportive di qualità, siamo orgogliosi di questi successi che ci riempiono di emozione e ci incoraggiano a proseguire in questo percorso. Grazie agli allenatori, alle famiglie e alla società partecipata Gesco per l’impegno nel portare avanti queste attività così importanti per i nostri giovani”.

