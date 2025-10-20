Spiaggia libera sotto il Priamar, Savona in Azione: “Tassello fondamentale per cambiare il volto del Prolungamento”

Savona. “Come Savona in Azione avevamo già espresso chiaramente, anche lo scorso agosto, che serviva passare dalla semplice rimozione delle tende a una gestione strutturata degli spazi più critici del nostro litorale. Per questo consideriamo positiva la decisione dell’amministrazione di assegnare tramite bando la gestione della spiaggia libera attrezzata sotto il Priamar, una delle zone che in estate soffre maggiormente il problema dei bivacchi, della mancanza di decoro e dell’abbandono di rifiuti. Non si tratta nè di privatizzare né di mettere un semplice chiosco: il nuovo progetto introdurrà campi da beach volley, beach tennis, un’area pet-friendly e servizi veri, come altre esperienze che nella nostra provincia funzionano già da tempo — pensiamo a Varigotti, Bergeggi, Albisola”. Lo fa sapere, in una nota, Savona in Azione.

“La differenza è questa – spiegano -, uno spazio che non subisce il caos estivo, ma che lo gestisce e lo trasforma in opportunità. Savona ha bisogno proprio di questo, di spazi che creino opportunità e di luoghi di incontro, non solo di divieti o transenne. Se questo intervento verrà portato avanti con cura, insieme alla riqualificazione dell’ultimo lotto del prolungamento, al raddoppio della piscina Zanelli e alla rinascita dell’ex piscina di via Trento e Trieste, il fronte mare di Savona potrebbe davvero cambiare volto, oltre a diventare un luogo più sicuro, ordinato e attrattivo. Sport sulla spiaggia, piccoli eventi, intrattenimento sano e vita sociale per giovani, anziani e famiglie: è da qui che passa la rinascita di quest’area che fino ad oggi non ha potuto sfruttare a pieno le sue potenzialità”.

“Ringraziamo l’assessore Francesco Rossello e l’amministrazione per aver imboccato questa direzione, che riteniamo corretta e necessaria per il futuro del Prolungamento”, concludono.