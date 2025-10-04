Spese per il turismo, il gruppo “Impegno x Finale” chiede ancora spiegazioni al vicesindaco: “Sempre scena muta”

Finale Ligure. “Quali sono state le spese del Turismo 2025?” e “Come è stata impegnata la Tassa di Soggiorno?”. Parte da qui l’ennesima richiesta al vicesindaco da parte del Gruppo “Impegno x Finale”.

“La stessa cosa era stata chiesta al consiglio comunale di inizio settembre – continuano dalla minoranza finalese – medesima la risposta da parte dell’assessore Firpo: scena muta”.

“Incredibile che l’Assessore competente in materia di turismo non conosca la ripartizione della tassa di soggiorno. È da un mese che la chiediamo come gruppo di minoranza perché molti concittadini ce lo chiedono. Tacere di fronte ad una semplice richiesta di questo tipo ci lascia interdetti. Non si vuole rendere partecipe il consiglio comunale o non si conosce la risposta? Entrambe le cose sarebbero molto gravi”, commenta il gruppo.

“Non c’è due senza tre. Proveremo a ripetere la medesima domanda al prossimo consiglio comunale. La città merita risposte e competenza. Al momento mancano entrambe”, conclude la minoranza.