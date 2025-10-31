Sp29, verso l’accordo tra Provincia e Comune di Quiliano per mitigare l’impatto del traffico. Previsti lavori di manuntenzione

Savona/Quiliano. Prosegue il confronto tra la Provincia di Savona e il Comune di Quiliano per la definizione di un protocollo d’intesa finalizzato a mitigare l’impatto del traffico lungo la strada provinciale 29, asse costantemente interessato da flussi di transito da e verso i porti di Savona Vado.

Nel corso dell’incontro tra il Presidente Olivieri e il Sindaco Isetta, è stata condivisa la necessità di procedere in tempi rapidi alla formalizzazione dell’accordo, che comprenderà interventi di carattere strutturale e gestionale volti a incrementare i livelli di sicurezza e potenziare le misure di tutela per la mobilità pedonale nel centro abitato della località Cadibona.

Parallelamente, la Provincia sta programmando lavori di manutenzione mirata della pavimentazione stradale, con particolare attenzione alle aree soggette ad avvallamenti, per ridurre i disagi acustici e migliorare la circolazione dei mezzi pesanti.

L’ultima volta lo scorso luglio, Isetta aveva sollecitato la Provincia a “intervenire in modo decisivo rispetto alle problematiche del territorio quilianese ai confini con la Val Bormida, interessata dai flussi automobilistici e di mezzi pesanti giorno e notte”.