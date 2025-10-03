Sp 42 San Giuseppe-Cengio, completata la messa in sicurezza: torna regolare la viabilità

Si sono conclusi i lavori di messa in sicurezza sul ponte della strada provinciale 42 “San Giuseppe – Cengio”, in corrispondenza del chilometro 1+100, in località Ponteprino, nel comune di Cosseria, dove dallo scorso novembre la viabilità è a senso unico alternato regolato da un impianto semaforico.
L’anuncio dalla Provincia di Savona – settore Viabilità.
Con la fine dell’intervento, è stato rimosso il semaforo che, per mesi, aveva regolato il senso unico alternato, restituendo così la piena percorribilità della carreggiata in entrambi i sensi di marcia.
L’opera si è conclusa con il completamento della posa delle barriere, realizzate in conformità alle prescrizioni normative, così da assicurare più elevati standard di sicurezza per l’utenza transitante sull’arteria provinciale. I lavori, per un costo pari a 300 mila euro, erano stati appaltati alla ditta Ecogrid.
In attesa dell’avvio del secondo lotto di lavori, che consentirà di concludere la posa della barriera di sicurezza sul lato opposto a quello già realizzato, i New Jersey già installati continueranno a garantire la protezione provvisoria.