Solidarietà a tavola: al Sea Art Hotel la cena a favore di AIAS Savona

Vado Ligure. Una serata all’insegna della solidarietà e della buona cucina è in programma venerdì 24 ottobre alle 20 al Sea Art Hotel di via Aurelia 454. L’occasione è la cena di beneficenza organizzata a favore di Aias Savona, associazione da sempre impegnata nel sostegno e nella tutela delle persone con disabilità.

L’evento, dal titolo “Aiutiamo AIAS Savona”, sarà arricchito dall’accompagnamento musicale di Virna, che contribuirà a creare un’atmosfera piacevole e coinvolgente per tutti i partecipanti.

Il menù prevede lasagnette di mare al gratin, filetto di orata al cartoccio, torta al cioccolato al prezzo di 20 euro a persona (bevande escluse; per i bambini è previsto uno speciale menu a 15 euro). L’intero ricavato della serata sarà devoluto ad AIAS Savona, per sostenere le attività e i progetti dell’associazione sul territorio.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Sea Art Hotel al numero 019 9246792 oppure scrivere a info@seaarthotel.com.

AIAS Savona si occupa da oltre cinquant’anni di servizi riabilitativi e assistenziali per bambini, ragazzi e adulti con disabilità.

Con questa raccolta fondi, chiamata “Aiutaci a tornare a casa”, l’obiettivo è ristrutturare la sede storica in via Famagosta a Savona e garantire le condizioni di sicurezza e funzionalità necessarie per continuare a offrire i servizi che tante famiglie attendono.

La campagna, già attiva, avrà scadenza entro marzo 2027 e coinvolgerà – oltre a eventi come il nostro – la comunità, enti e cittadini con concerti, spettacoli, iniziative culturali.