Aggiornamento

Si ferisce il volto con una motosega: il tagliaboschi di Osiglia sarà sottoposto a intervento chirurgico

Attualmente è ricoverato in otorinolaringoiatria al San Martino

ospedale san martino

Osiglia. E’ attualmente ricoverato presso il reparto di otorinolaringoiatria dell’ospedale San Martino di Genova il tagliaboschi 36enne che ieri pomeriggio si è ferito al viso con una motosega mentre stava lavorando in località Barberis a Osiglia.

Sul posto sono intervenuti la Croce Rossa di Millesimo, la Croce Bianca di Albenga e l’automedica ma poi si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso Grifo data la complessità della ferita.

Il 36enne, rimasto vigile e cosciente nonostante la perdita di sangue, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale genovese.

Nella giornata di oggi sarà sottoposto ad intervento chirurgico.

