Serie D: il Vado rimonta il Varese (3-1) e vola in fuga

Vado-Varese 3-1

Reti: 12′ Cogliati (Var), 42′ Ciccone (Vad), 59′ Messina (Vad), 90’+1 Barwuah (Vad)

Un Vado inarrestabile fa sua – in rimonta – una partita intensa e combattuta. Varese, visto il ritardo in classifica, alla vigilia obbligato praticamente a provare a fare risultato. I lombardi approcciano meglio, portandosi in vantaggio e sfiorando anche il raddoppio. Avvio compassato del Vado, forse anche per qualche ruggine rimasta ancora dall’eliminazione di mercoledì in Coppa Italia. Nella seconda parte della frazione i rossoblu alzano però il ritmo, mettono sotto gli avversari e trovano il pareggio. All’ora di gioco si completa la rimonta vadese. Nell’ultima mezz’ora mister Roselli ridisegna la squadra, passando dal 3-5-2 al 4-4-2. Aspettando sornione e colpendo di rimessa: su uno degli ultimi contropiedi, al 90° minuto, si chiude infatti la contesa. Dietro perdono tutte: +5 sul Chisola, +7 sul Ligorna, +9 sul Varese, +10 sulla Biellese, +11 sul Sestri Levante. Ad un quarto del campionato i distacchi sulle inseguitrici appaiono già importanti.

Secondo tempo:

90’+6 Fischio finale: Vado-Varese 3-1.

90’+5 Vado in dieci, a pochi secondi dalla conclusione. Intervento col piede a martello di Sacco a centrocampo, l’arbitro estrae il cartellino rosso.

90’+1 GOL VADO! Contropiede vincente. Barwuah fa tutto da solo in campo, si presenta davanti a Bugli a fa tris, chiudendo la partita. 3-1.

90′ Cinque minuti di recupero.

81′ Varese in avanti. Da un calcio piazzato mischia nell’area locale, Messina sbroglia.

Fase finale dell’incontro. Il Varese attacca a testa bassa. Il Vado, sornione, attende e agisce di rimessa.

69′ Occasione Varese. Cross dalla sinistra, il gigante Romero (alto 2 metri) inzucca a centro area. Bellocci salva con una bella parata sul palo di competenza.

64′ Vado vicino al tris. Contropiede 3 vs 3. Ciccone serve Barwuah, l’attaccante rossoblu – davanti al portiere – viene tradito da un rimpallo.

59′ GOL VADO! Cross tagliato dalla sinistra dal piede sempre educato di Ciccone. Messina – portatosi in avanscoperta – sul secondo palo si esibisce in una zampata al volo da “taekwondo” gonfiando la rete. 2-1.

54′ Barwuah, tiro a botta sicura dal limite. Murato.

52′ Altra insidiosa ripartenza Varese. Romero conclude dal limite, Bellocci si distende e respinge lateralmente.

50′ Guerini riceve dal vertice alto dell’area e calcia a giro. A lato.

47′ Ripartenza Varese. Provvidenziale intervento in ripiegamento di Saltarelli su Cogliati.

La gara riprende (15:35).

Primo tempo:

45’+2 Fine primo: Vado-Varese 1-1.

45′ Due minuti di recupero

44′ Rete annullata al Varese su segnalazione di off-side dell’assistente.

42′ GOL VADO! Azione insistita. Ciccone converge dalla destra, salta tre avversari e fa partire un sinistro preciso dalla lunetta che si infila nell’angolino. 1-1.

40′ Dal conseguente piazzato. Messina stacca sotto misura. È ancora il portiere ospite a negare il pareggio al Vado.

39′ Il Vado alza i giri del motore, schiacciano ora il Varese nella propria area. Lupinacci crossa dalla sinistra, Raffini svetta all’altezza del dischetto. Bugli salva alzando in corner.

35′ Occasionissima Vado. Abonckelet serve il taglio di Barwuah. L’attaccante vadese, solo davanti al portiere, tira incredibilmente sull’esterno della rete, graziando gli ospiti.

Fase centrale della prima frazione. Possesso palla ora appannaggio del Vado, che continua però a giocare abbastanza sotto ritmo.

16′ Varese ancora pericoloso. Romero prolunga per Palesi. Tiro a mezza altezza dal vertice destro dell’area, Bellocci salva alzando in corner.

Trascorso il primo quarto d’ora. Avvio compessatato del Vado. Varese approccio maggiormente brillante.

12′ GOL VARESE! Azione in verticale. Guerini prolunga per Cogliati, il quale a centro area anticipa Bellocci in uscita con uno “scavetto”. La palla si infila lentamente nell’angolino. Vano il tentativo di Bondioli di salvare in scivolata. Difesa rossoblu apparsa eccessivamente distratta, in una situazione abbastanza leggibile. 0-1.

9′ Risponde subito il Vado. Lupinacci, traversone dalla sinistra. Messina, portatosi in avanscoperta, svetta a centro area. Bugli si oppone d’istinto salvando gli ospiti.

6′ Varese in attacco. Guerini crossa dalla sinistra. Abonckelet mette fuori. Palesi raccoglie la respinta e calcia al volo. Bellocci si distende e sventa in angolo.

L’incontro prende il via (14:33).

Vado schierato con il consueto 3-5-2. Bellocci in porta. Bondioli, Messina e Saltarelli a schermarlo. Syll e Lupinacci quinti di centrocampo. Pisanu davanti alla difesa, Abonckelet e Ciccone le mezzeali. In attacco la coppia è Barwuah-Raffini.

Ancora fermi ai box il capocannoniere della scorsa stagione Vita e il centrocampista Bussaglia. Arras, acciaccato, parte dalla panchina. Tornano invece a disposizione Saltarelli e Bondioli.

Tabellino:

VADO: Bellocci, Bondioli, Saltarelli, Pisanu (61′ Gulinelli), Raffini, Ciccone (72′ De Rinaldis), Abonckelet (72′ Pastorino), Lupinacci, Messina, Syll (84′ Sacco), Barwuah

A disp.: Vendramini, Arras, Torre, Cecchinato, N’Dianefo. Allenatore: Roselli

VARESE: Bugli, Marangon (76′ Salera), Berbenni (67’Qeros), De Ponti (67′ Donarini), Costante, Bertoni, Palesi, Tentoni, Romero, Guerini (76′ Barzotti), Cogliati

A disp.: Rugginenti, Sussudelli, Malinverno, Barbaro, Pliscovaz. Allenatore: Ciceri

Arbitro: Giacomo Ravera (Valdarno). Assistenti: Leonardo Grimaldi (Bari) e Matteo Lauri (Modena)

Note: Pomeriggio terso e soleggiato (20°). Fondo sintetico in buone condizioni. Angoli 4-8. Spettatori 500 circa

Vado Ligure. Nella nona giornata del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone “A”, la capolista Vado ospita il Varese. Fischio d’inizio quest’oggi allo stadio “Chittolina”, ore 14:30.

Sfida di cartello. I rossoblu, al comando della classifica con 22 punti (+2 sul Chisola e +4 sul Ligorna) sono reduci dal successo di Sestri Levante (0-1), grazie al quale i corsari sono stati distanziati di 9 lunghezze. La squadra di Roselli ha la possibilità di replicare quest’oggi con il Varese, quarto in graduatoria a 16 punti (5 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte). Parte centrale di un trittico di gare significative, che si concluderà domenica prossima con la trasferta sul campo del Ligorna.

In settimana il Vado – dopo dieci partite ufficiali (9 vittorie e 1 pareggio) è incappato nel primo k.o. stagionale, venendo eliminato ai sedicesimi di Coppa Italia dalla Pistoiese (3-0).