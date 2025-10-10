  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
IVG Sport
CONDIVIDI
Intervista

Serie D, Vado. Ciccone: “A Saluzzo non è mancata la prestazione: il pareggio non è negativo e siamo ancora imbattuti”

Il centrocampista rossoblù non fa drammi dopo il pari esterno in terra piemontese: "Stiamo limando i dettagli"

Vado Ligure. “A Saluzzo non direi che sia mancata la prestazione. Ogni partita ha la sua storia, e qui era un campo difficile contro un’ottima squadra: il Saluzzo darà fastidio a tante in questo girone. Però una squadra come la nostra, quando va in vantaggio anche in una gara magari non dominata, non può prendere un gol così nel finale. In situazioni del genere bisogna portare a casa il risultato”. Questo ha dichiarato il centrocampista Nicola Ciccone dopo il pareggio del suo Vado in casa del Saluzzo.

Suo il gol per i rossoblù: “Il mio gol è arrivato con un tiro da fuori, la mia specialità. C’erano tante gambe davanti, forse il portiere non l’ha visto partire e questo mi ha aiutato. Ma è un gol che mi lascia più amarezza che soddisfazione, perché non è servito a vincere”.

Da cosa ripartiamo? Dallo spirito di sacrificio e dalla compattezza del gruppo“. Ciccone guarda il bicchiere mezzo pieno: “Il pareggio non è un risultato negativo: siamo ancora imbattuti e dobbiamo continuare su questa strada, uniti, cercando di limare quei piccoli dettagli che a volte ci fanno soffrire durante la partita. Per il resto, siamo una squadra forte”.

Mercoledì è arrivato il passaggio del turno di coppa contro il Sestri Levante e domenica il ritorno in campionato in casa contro il Club Milano.

 

 

 

 

 

Più informazioni
leggi anche
Generico ottobre 2025
Minuto per minuto
Serie D: un Vado sottotono pareggia a Saluzzo (1-1)
CelleVarazze vs Vado
Serie d
Vado pareggia con Saluzzo, Roselli: “Per me un punto guadagnato, ci penalizza però un rigore nettissimo”
Cairese Vs Lavagnese
Il punto
Serie D Girone A, risultati e classifica dopo la 6^ giornata: colpo Cairese, rallenta il Vado
Generico ottobre 2025
Calcio
Coppa Italia di Serie D: il Vado domina il Sestri Levante (3-0) e accede ai sedicesimi di finale
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.