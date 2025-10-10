Serie D, Vado. Ciccone: “A Saluzzo non è mancata la prestazione: il pareggio non è negativo e siamo ancora imbattuti”

Vado Ligure. “A Saluzzo non direi che sia mancata la prestazione. Ogni partita ha la sua storia, e qui era un campo difficile contro un’ottima squadra: il Saluzzo darà fastidio a tante in questo girone. Però una squadra come la nostra, quando va in vantaggio anche in una gara magari non dominata, non può prendere un gol così nel finale. In situazioni del genere bisogna portare a casa il risultato”. Questo ha dichiarato il centrocampista Nicola Ciccone dopo il pareggio del suo Vado in casa del Saluzzo.

Suo il gol per i rossoblù: “Il mio gol è arrivato con un tiro da fuori, la mia specialità. C’erano tante gambe davanti, forse il portiere non l’ha visto partire e questo mi ha aiutato. Ma è un gol che mi lascia più amarezza che soddisfazione, perché non è servito a vincere”.

“Da cosa ripartiamo? Dallo spirito di sacrificio e dalla compattezza del gruppo“. Ciccone guarda il bicchiere mezzo pieno: “Il pareggio non è un risultato negativo: siamo ancora imbattuti e dobbiamo continuare su questa strada, uniti, cercando di limare quei piccoli dettagli che a volte ci fanno soffrire durante la partita. Per il resto, siamo una squadra forte”.

Mercoledì è arrivato il passaggio del turno di coppa contro il Sestri Levante e domenica il ritorno in campionato in casa contro il Club Milano.