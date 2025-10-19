Serie D: Sestri Levante-Vado, segui la diretta (LIVE)

Sestri Levante-Vado 0-0

Reti:

Secondo tempo:

78′ Vado ancora vicino al vantaggio. Syll affonda dalla destra. Spondea area di Barwauah per Raffini. L’attaccante vadese riceve nell’era piccola e, tutto solo, calcia incredibilmente adosso al portiere Tozaj. Ai punti pareggio sicuramente stretto per il Vado.

Un’ora abbondante di predomonio Vado. Alla squadra di Roselli finora è mancata però la stoccata vincente.

66′ Vado in attacco. Pisanu crossa in area. Abonckelet si inerpica, anticipando il diretto saltatore. Parabola insidiosa. Tozaj salva con un colpo di reni, alzando in corner.

63 Ciccone si accende. Salta due avversari e dalla destra e si accentra. Sinistro a giro diretto all’angolo alto, Pane salva murando provvidenzialmente di testa.

Primo quarto d’ora della rirpesa. Fase un po’ confusionaria dell’incontro. Il gioco ristagna a centrocampo.

50′ Pio Loco raccoglie una respinta corta da una punizione. Destro dal limite, a lato.

L’incontro riprende alle 16:06.

Primo tempo:

45’+2 Fine primo tempo: Sestri Levante-Vado 0-0.

45’+1 Sestri Levante per la prima volta prova a rendersi pericoloso, ultimi scampoli del primo tempo. Mischia in area dagli sviluppi di una punizione: rimpallo, Bellocci in uscita toglie le castagne dal fuoco.

45′ Due minuti di recupero.

40′ Pisanu lancia Arras. Tiro da posizione defilata, sull’esterno della rete.

Nella seconda parte della prima frazione il gioco ristagna ora maggiormente a centrocampo.

29′ Punizione Vado dalla fascia sinistra. Va Ciccone, Messina colpisce di testa a centro area. Alto.

26′ Problema muscolare anche per Cominetti. Al suo posto subentra Lunghi. Un cambio forzato per parte.

21′ Problema muscolare per capitan Bondioli, costretto a uscire. Lo rileva Saltarelli, al rientro dopo un mese di stop.

Fase centrale della prima frazione. Pallino del gioco al momento in mano al Vado. Il Sestri Levante chiude gli spazi e prova ad agire di rimessa.

Primi dieci minuti Vado arrembante, sempre nella metà campo avversaria.

5′ Occasionissima Vado. Syll lanciato in campo aperto si presenta a tu tu per tu col portiere locale. Il giocatore vadese, con tutto lo specchio a disposizione, manda incredibilmente a lato, graziando il Sestri Levante.

2′ Vado subito in avanti. Bondioli, rimasto in avanscoperta, gira in area. Conclusione sporcata in corner.

L’incontro prende il via in leggero ritardo rispetto all’orario previsto.

Vado disposto con il consueto 3-5-2, schieramento a specchio per il Sestri Levante. Bellocci in porta. Bondioli, Messina e Gulinelli a schermarlo. Syll e Lupinacci quinti di centrocampo. Pisanu davanti alla difesa, Ciccone e Abonckelet le mezzeali. In attacco la coppia è Arras-Raffini.

Ancora indisponibili il capocannoniere della scorsa stagione Vita (1 mese di stop), oltre al difensore Saltarelli (in panchina) e ai lungodegenti Bussaglia e Stampi.

Tabellino:

SESTRI LEVANTE: N. Tozaj, Anzalone, Madadu, Pane, Cattaneo, Piazza, Cominetti (26′ Lunghi), Pio Loco (85′ Giammaresi), Klimavicius, Salducco (77′ Masini), Ferretti

A disp.: Mazzadi, Dall’Asta, Masini, E. Tozaj, Garzia, Annaloro, Rustichelli. Allenatore: Ruvo

VADO: Bellocci, Bondioli (21′ Saltarelli), Pisanu, Arras (59′ Barwuah), Raffini, Ciccone, Gulinelli, Abonckelet, Lupinacci, Messina, Syll (84′ Sacco)

A disp.: Viganò, De Rinaldis, Torre, Cecchinato, N’Dianefo, Pastorino. Allenatore: Roselli

Arbitro: Gianluca Toselli (Gradisca d’Isonzo). Assistenti: Franzjoseph Grasso (Acireale) e Matteo Moschion (Gradisca d’Isonzo)

Note: Pomeriggio tiepido e soleggiato (23°). Fondo sintetico in buone condizioni. Angoli 1-4. Spettatori 400 circa

Sestri Levante (Genova). Nell’ottava giornata del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone “A” il Vado è impegnato in trasferta contro il Sestri Levante. Sfida di cartello di questo turno. Fischio d’inizio questo pomeriggio allo stadio “Sivori”, ore 15:00.

Il Vado, primo in classifica con 19 punti (+2 sul Chisola secondo e +4 sul Ligorna) ha vinto praticamente quasi tutte le partite fin disputate tra campionato e coppa, ad eccezione della sola gara di Saluzzo dove i rossoblu sono stati raggiunti sul pareggio (1-1) al 90 minuto.

Il Sestri Levante occupa la quarta posizione della graduatoria, a 13 punti (sei lunghezze). Dopo un inizio di stagione altalenante è reduce da quattro risultati utili in campionato. I corsari al momento risultano – assieme al Ligorna – l’attacco più prolifico del girone (14 gol fatti).