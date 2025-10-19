Serie D, Sanremese – Cairese LIVE: sfida del rilancio per biancazzurri e gialloblù

SANREMESE-CAIRESE 0-0
31′ Occasione Cairese: pallone tenuto a lungo dentro l’area, sponda per Castiglia che spara alle stelle.
30′ Poco da raccontare in questi minuti di gioco: tanti duelli, ancora poche occasioni nitide tranne quella di Fernandez.
24′ Primo squillo della Sanremese: girata in area di Djorkaeff nel mucchio, pallone fuori ma buona l’idea.
20′ Partita non accesa a livello di occasioni, nonostante spicchi quella di Fernandez con il miracolo di Bohli.
15′ Più la Cairese della Sanremese in questo primo quarto d’ora. Matuziani al momento più timorosi.
9′ Gran parata in tuffo di Bohli su Fernandez: era una conclusione davvero bella, scesa di traiettoria all’ultimo istante. Patatona con la mano di richiamo del portiere sanremese!
5′ Primo tentativo della partita: calcia Gabriel Graziani, blocca Bohli.
2′ Baricentro alto della Cairese che vuole reagire alla brutta prova di domenica scorsa contro il Celle Varazze.
Si parte!
Primo tempo
Le formazioni:
Sanremese: 22 Bohli, 2 Di Fino, 4 Bregliano, 7 Djorkaeff, 8 Santanocito, 9 Moreo, 13 Monticone, 20 Cavaliere, 28 Cepele, 30 Andreis, 77 Ceschin. A disposizione: 1 Gattuso, 5 Garcia, 18 Sambou, 21 Osuji, 24 Vindigni, 32 Cipriani, 32 Nervino, 33 Ferrante, 89 Bouablè. Allenatore: Fossati.
Cairese: 22 Gentile, 4 Boveri, 5 Scarrone, 17 Graziani G, 19 Fernandez L, 20 Gargiulo, 21 Castiglia, 23 Federico, 24 Sancinito, 25 Graziani T, 30 Piacenza. A disposizione: 1 Ceppi, 6 Turone, 7 Jebbar, 10 Giacchino, 14 Fernandez F, 15 Noto, 18 Colletto, 27 Sava, 29 Vignaroli. Allenatore: Solari.
Arbitra Niccolai di Pistoia, coadiuvato da Marra di Torino e Merlina di Chiavasso.
Sanremo. La Cairese vuole tornare a fare risultati pesanti per l’obiettivo salvezza: fin’ora una sola vittoria in sette giornate, con del rimpianto per dei punti sostanzialmente buttati. Dopo l’ultima giornata contro il Celle Varazze, Solari si è espresso in modo sintetico in sala stampa ma comunicando tutto il suo disappunto per la prova dei suoi. Oggi un appuntamento molto importante contro la nuova Sanremese di mister Fossati, che ha iniziato a lavorare col gruppo in settimana.