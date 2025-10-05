Serie D: un Vado sottotono pareggia a Saluzzo (1-1)

Saluzzo-Vado 1-1

Reti: 80′ Ciccone (V), 89′ Faridi (S)

Per la prima volta in stagione il Vado non trova il bottino pieno, ma dopo cinque vittorie di fila (sei con la Coppa Italia) si deve accontentare di un pareggio. Primo tempo tattico e bloccato, nel quale però è il Saluzzo a creaere l’unica occasione degna di nota. Nella ripresa i locali spingono maggiormente e vanno vicini al gol in almeno altre due circostanze. Il Vado, fino a quel momento abulico in zona offensiva e in una giornata poco brillante, colpisce con una giocata individuale. Quando la barca sembra comunque giunta in porto, la squadra di Roselli viene tuttavia raggiunta nel finale.

Secondo tempo:

90’+5 Fischio finale: Saluzzo-Vado 1-1.

90′ Cinque minuti di recupero.

89′ GOL SALUZZO! Cross dalla destra. Faridi, anticipando il diretto marcatore, incorna di testa nel centro dell’area e riacciuffa il pareggio. 1-1.

80′ GOL VADO! Lampo nel deserto. Ciccone riceve sulla destra, si accentra e dai venticinque metri fa partire un sinistro chirurgico che si infila nell’angolino. I rossoblu la sbloccano grazie a un giocata individuale. Primo e finora e unico tiro in porta della squadra di Roselli, che capitalizza al massimo con il suo proverbiale cinismo. 0-1.

69′ Occasione Saluzzo. Dos Santos – migliore in campo finora – va via a due avversari sulla fascia destra e crossa basso al centro. Naso riceve sul secondo palo da posizione ottimale, ma tira debolmente. Bellocci respinge. Ai punti sicuramente meglio i padroni di casa.

56′ Opportunità Saluzzo. Contropiede 3 vs 3. Dos Santos, spina nel fianco della difesa vadese con la sua rapidità, va via sul fondo destro e mette al centro. Di Lernia, in leggero ritardo, sul secondo palo non riesce nella deviazione vincente sotto misura.

52′ Opportunità Saluzzo. Errore in alleggerimento di Lupinacci. Dos Santos avanza centralmente e conclude di sinistro. Tiro a lato di poco.

49′ De Rinaldis calcia dai venticinque metri. Alto.

La ripresa prende il via (16.08).

Primo tempo:

45’+1 Fine primo tempo: Saluzzo-Vado 0-0.

45′ Un minuto di recupero.

44′ cambio forzato Vado. Abonckelet lascia il campo per problemi muscolari. Entra De Rinaldis.

39′ Saluzzo vicino al vantaggio. Uno squillo dopo quaranta minuti di torpore. Dos Santos serve il taglio di Faridi. Il centrocampista locale, trovandosi completamente solo davanti a Bellocci, si divora un gol fatto sparando malamente alto. Rossoblu graziati.

Ci avviamo alla conclusione del primo tempo. Ancora nessun tiro indirizzato verso i due portieri. Sbadigli in tribuna.

35′ Mischia nell’area locale dagli sviluppi di un calcio da fermo. Vespier salva in uscita bassa su Raffini.

Nella fase centrale della prima frazione è ora il Saluzzo ad aver alzato il baricentro, proponendosi maggiormente nella metà campo avversaria. Nulla però di rilevente da annotare sul taccuino, partita bloccata.

20′ Punizione Saluzzo nella trequarti sinistra. Dos Santos, dimenticato sul secondo palo dalla retroguardia vadese, svigola da posizione favorevole.

17′ Saluzzo in avanti. Magnaldi crossa da destra verso il centro dell’area, Valenti di testa manda alto.

Trascorso il primo quarto d’ora. Vado maggiormente intraprendente, ma finora nessuna situazione significativa da segnalare.

3′ Provvidenziale intervento da ultimo uomo di Magnaldi su Raffini, lanciato in campo aperto.

La partita comincia (15:05), in leggero ritardo rispetto all’orario previsto.

Vado schierato con il 3-5-2. Bellocci in porta. Bondioli, Messina e Gulinelli in difesa. Syll e Lupinacci quinti di centrocampo. Pisanu regista, Ciccone e Abonckelet le mezzeali. In attacco la coppia è Arras-Raffini.

Indisponibili “bomber” Vita e Saltarelli (tempi di recupero da definire), oltre ai lungodegenti Bussaglia e Stampi.

Tabellino:

SALUZZO: Vespier, Magnaldi, Naso, Rivoira, Gjergjii, Conrotto, Di Larnia, Faridi, Valenti, Dos Santos, Kone

A disposizione: Catberro, Shita, Ronco, Ravera, Mosca, Moise, Allasina, Lungu, Becchio. Allenatore: Cacciatore

VADO: Bellocci, Bondioli, Pisanu, Arras (64′ Barwauah), Raffini, Ciccone, Gulinelli, Abonckelet (44′ De Rinaldis), Lupinacci (74′ N’Dianefo), Messina, Syll (63′ Sacco)

A disposizione: Viganò, Caremoli, Torre, Cecchinato, N’Dianefo, Pastorino. Allenatore: Roselli

Arbitro: Davide Scalvi (Lodi). Assistenti: Marco Bortoluzzi (Conegliano) e Xhentiljana Gjini (Vicenza)

Note: Pomeriggio terso e soleggiato (21°). Fondo d’erba naturale in discrete condizioni. Angoli 2-1. Spettatori 200 circa

Saluzzo (Cuneo). Nella sesta giornata del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone “A”, il Vado è impegnato nella trasferta piemontese di Saluzzo. Fischio d’inizio quest’oggi al campo “Damiano”, ore 15.00.

Rossoblu a punteggio pieno, un solo gol incassato e al comando della classifica: +2 sul Varese, +4 su Chisola e Ligorna. La squadra di Roselli finora ha sempre vinto, 5 vittorie su 5 in campionato (sei su sei considerando anche la Coppa Italia).

Il Saluzzo invece dopo due vittorie inziali (tra le quali è spiccato il roboante 2-5 in casa del Sestri Levante alla prima giornata), ha ottenuto un solo punto nelle ultime tre uscite.