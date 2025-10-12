La settima giornata di Serie D per il comprensorio savonese vedeva spiccare il derby tra Cairese e Celle Varazze. A spuntarla sono stati gli uomini di Pisano per 3-1. prestazione da dimenticare per quelli di Solari (molto contrariato, anche in sala stampa). Torna ai tre punti, invece, il Vado di Roselli: battuto 2-0 il Club Milano. vetta della classifica consolidata.

Vado 2-0 Club Milano (la cronaca)

Il Vado torna a imporre il proprio ritmo. Fin dall’inizio la gara è un monologo rossoblù, con un palo e una traversa colpiti prima del meritato vantaggio. Nella ripresa, attorno all’ora di gioco, la squadra di Roselli raddoppia sugli sviluppi di un calcio piazzato e gestisce con autorità il doppio vantaggio fino al fischio finale. Il Vado resta così saldamente in testa alla classifica, con due punti di vantaggio sul Chisola e sei sul Varese, che perde terreno. Vado: Bellocci, Bondioli, Pisanu, Arras (60′ Barwuah), Raffini, Ciccone (83′ Pastorino), Gulinelli, De Rinaldis (54′ Abonckelet), Lupinacci (90+1 N’Dianefo), Messina (64′ Sacco), Syll . A disposizione: Viganò, Caremoli, Torre, Cecchinato. Allenatore: Roselli.

Club Milano: Taliento, Autiero (46′ Battaglia), Oliva, Restelli (73′ Mangiameli), Rigo, Di Coste (46′ Mereghetti), Dell’Acqua, Kane (65′ Ientile), Vedovati, Goffi, Pozzi. A disposizione: Stucchi, Tonon, Busato, Marocco, Magrini. Allenatore: Scavo.

Cairese 1-3 Celle Varazze (la cronaca)

Il Celle Varazze supera la Cairese per 3-1 sfruttando al meglio il primo tempo. A parità di modulo (4-2-3-1), gli ospiti dominano su una Cairese poco incisiva, che si affida inutilmente ai lanci lunghi verso Graziani, in difficoltà nel gioco aereo. La squadra di Pisano approfitta di due gravi errori difensivi dei locali e chiude la prima frazione in pieno controllo, con Solari visibilmente contrariato. Nella ripresa la Cairese cambia volto: tre sostituzioni e passaggio al 3-5-2. La squadra cresce, pressa di più e accorcia con una splendida rete di Federico al 54’. Al 74’, l’espulsione di Scarfò regala ai gialloblù la superiorità numerica, ma invece di completare la rimonta, la difesa si fa sorprendere ancora una volta e Akkari, dal limite, chiude i conti. Il Celle Varazze conquista così tre punti preziosi, la Cairese esce dal “Brin” con una prestazione fortemente negativa.

Cairese: 1 Ceppi; 29 Vignaroli, 5 Scarrone, 4 Boveri, 24 Sancinito; 23 Federico, 8 Gulli; 30 Piacenza, 7 Jebbar, 10 Giacchino, 11 T. Graziani. A disposizione: 22 Gentile, 9 Reinero, 15 Noto, 18 Colletto, 19 Fernandez, 20 Gargiulo, 21 Castiglia, 26 Anedda, 27 Sava. Allenatore: Matteo Solari.

Celle Varazze: 1 Mitu; 5 Busicchia, 4 Stanga, 3 De Benedetti, 15 Scarfò; 21 Bortoletti, 5 14 Szerdi; 17 Insolito, 7 Capra, 28 Firman; 10 Donaggio. A disposizione: 12 Di Sarno, 2 Marchetti, 6 Calcagno, 9 Akkari, 11 Righetti, 13 Salvadori, 16 Gnecchi, 18 Padovan, 18 Giolfo. Allenatore: Mario Pisano.

Serie D Girone A: tutti i risultati

Biellese 0-0 Sanremese, Cairese 1-3 Celle Varazze, Chisola 3-1 Derthona, Gozzano 0-1 Sestri Levante, Lavagnese 1-3 Saluzzo, Ligorna 4-0 Varese, NovaRomentin 0-2 Asti, Vado 2-0 Club Milano, Valenzana 2-1 Imperia.

La classifica

Vado 19, Chisola 17, Ligorna 15, Sestri Levante e Varese 13, Biellese 12, Saluzzo 11, Asti, Valenzana e Lavagnese 9, Celle Varazze 8, Derthona 7, NovaRomentin e Cairese 6, Club Milano e Gozzano 5, Sanremese 4, Imperia 2.

Serie D Girone A: prossimo turno

Asti-Biellese, Celle Varazze-Chisola, Club Milano-Ligorna, Derthona-Lavagnese, Imperia-Gozzano, Saluzzo-Valenzana, Sanremese-Cairese, Sestri Levante-Vado, Varese-NovaRomentin.