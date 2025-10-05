In Serie D, Girone A, si è conclusa la sesta giornata di campionato. Spicca la prima non vittoria del Vado, che rimane comunque saldo in testa. Primo successo, invece, per la Cairese. Avvio negativo per le imperiesi, con la Sanremese penultima e l’Imperia ultima. Anche se i due punti conquistati dai nerazzurri dopo un’estate difficile sono un bel segnale.

Saluzzo – Vado

Il Vado rallenta. Dopo cinque vittorie consecutive, il primo pareggio arriva sul campo del Saluzzo, 1 a 1. Il rammarico per una squadra con una tenuta difensiva di ferro, appena due reti subite, è non essere riuscita a mantenere per una decina di minuti il goal del vantaggio di Ciccone siglato all’80’. I piemontesi hanno trovato all’89’ il pari con Faridi. La squadra di Roselli rimane comunque sola in testa alla classifica. La cronaca minuto per minuto qui

Celle Varazze – Valenzana

Un punto per la squadra di Mario Pisano. L’anticipo dell’Olmo-Ferro termina 1 a 1. Goal entrambi nel secondo tempo: la sblocca Capra al 48′ su assist dell’ultimo arrivato Andriy Firman. Al 56′ il pareggio degli ospiti con Montini sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Celle Varazze: 1 Mitu, 3 De Benedetti, 4 Stanga, 5 Busicchia, 7 Capra, 8 Balan, 10 Donaggio (75’Insolito), 13 Salvadori (46’Firman),14 Szerdi (75’Akkari) 15 Scarfo’, 21 Bortoletti. A disposizione: 12 Di Sarno, 2 Marchetti, 11 Righetti, 16 Gnecchi, 18 Padovan, 20 Giolfo. Allenatore: Pellegrini

Valenzana Mado: 1 Sattanino, 5 Saldi, 16 Dioh (65’Manasiev), 7 Greco, 8 Maione (75’Ciliberto) , 10 Doria, 11 Montini, 19 Ciletta, 20 Massaro (51’Ragni) , 23 Venneri, 24 Bosco. A disposizione: 12 Canegallo, 3 Ceccarini, 4 Chelli, 18 Amato, 25 Toniato, 28 West. Allenatore: Pisano

Cairese – NovaRomentin

Primo successo per la Cairese. Dopo aver sfiorato la vittoria, specialmente nei pareggi 1 a 1 in casa contro Lavagnese e Biellese, la squadra di Solari ottiene i tanto agognati tre punti e lo fa sul difficile campo della NovaRomentin. L’1 a 0 è firmata Jebbar, andato in goal al 9′ del primo tempo.

NovaRomentin: G. Gadda, C. Pedrazzini, L. Catania, L. Gozzo, A. Rojo Acosta, C. Oliveri, L. Crivelli, K. Mindruta, M. Rettore, M. Tunesi, M. Martiner. A disposizione: L. Santarelli, I. Silvestri, G. De Lorenzis, S. Longo, L. Bignoli, T. Bertelegni, A. Valenti, C. Cenci, D. Rocco

Allenatore: Marco Molluso.

Cairese: L. Ceppi, E. Boveri, T. Scarrone, M. Jebbar, A. Gulli, G. Giacchino, G. Graziani, N. Sancinito, T. Graziani, F. Vignaroli, T. Piacenza. A disposizione: G. Gentile, F. Turone, A. Reinero, F. Fernandez Cipolla, L. Noto, L. Fernandez Cipolla, L. Castiglia, G. Federico, S. Sava

Allenatore: Solari Matteo

Serie D Girone A: tutti i risultati

Asti 0-Chisola 1; Celle Varazze 1 -Valenzana 1; Derthona 1 – Gozzano 1; Imperia 2-Ligorna 2; NovaRomentin-Cairese; Saluzzo 1 -Vado 1; Sanremese 1 – Lavagnese 2; Sestri Levante 2 -Club Milano 1; Varese 0 -Biellese 1.

La classifica

Vado 16, Chisola 14, Varese 13, Ligorna 12, Biellese 11, Sestri Levante 10, Lavagnese 9, Saluzzo 8, Derthona 7, NovaRomentin, Valenzana, Asti e Cairese 6, Club Milano, Gozzano e Celle Varazze 5, Sanremese 3, Imperia 2.

Serie D Girone A: prossimo turno

Biellese – Sanremese, Cairese – Celle Varazze, Chisola – Derthona, Gozzano – Sestri Levante, Lavagnese – Saluzzo, Ligorna – Varese, NovaRomentin – Asti, Vado – Club Milano, Valenzana – Imperia