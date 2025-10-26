Serie D Girone A, risultati e classifica dopo la 9^ giornata: il Vado vince ancora, sconfitte per Cairese e Celle Varazze

Non si ferma la marcia del Vado, nemmeno contro il Varese, una delle più agguerrite contendenti alla vittoria del campionato. La squadra di Roselli vince ancora ed è l’unica savonese a trionfare nella nona giornata del Girone A di Serie D. Perdono infatti Cairese e Celle Varazze, battute rispettivamente da Saluzzo e NovaRomentin. Andiamo a ricapitolare le partite della domenica nel dettaglio.

Vado – Varese

Vince ancora il Vado. Otto vittorie in 9 giornate per legittimare lo status di capolista del campionato. I rossoblù battono 3-1 il Varese e salgono a 25 punti in classifica. Un match iniziato in salita con il gol dei lombardi al 12′, firma di Cogliati. Poi la squadra di Roselli è riuscita a rimontare il match, grazie alle reti di Ciccone a fine primo tempo e di Messina e Barwuah nella ripresa. Altro weekend con il sorriso dunque per la famiglia Tarabotto. Qui la cronaca.

NovaRomentin – Celle Varazze

Il sorriso non ce l’ha sicuramente Mario Pisano. Il suo Celle Varazze perde per la seconda domenica consecutiva, ma stavolta in una sfida ben più delicata per quanto riguarda la zona salvezza. La NovaRomentin vince 2-0, reti di Catania e Longo. Ora le Civette sono dunque in zona playout a quota 8 punti.

NovaRomentin: Gadda, Pompilio, Catania, Longo, Gozzo, Oliveri, Rettore, Tunesi, Cenci, Martiner, Pomoni. A disposzione: Notatore, Silvestri, De Lorenzis, Bignoli, Bertelegni, Valenti, Crivelli, Mindruta, Bellingardo. Allenatore: Marco Molluso.

Celle Varazze: Mitu, De Benedetti, Busicchia, Capra, Akkari, Szerdi, Scarfò, Gnecchi, Insolito, Ciancio, Firman. A disposizione: Di Sarno, Marchetti, Stanga, Calcagno, Donaggio, Righetti, Melani, Giolfo, Freccero. Allenatore: Mario Pisano.

Cairese – Saluzzo

Stecca alla prima panchina gialloblù Roberto Floris. La Cairese perde 0-2 in casa contro il Saluzzo. Una prestazione buona ma incriminata dal crollo nel finale che ha portato i piemontesi a segnare nei minuti finali. Al 90′ Valenti e al 95′ Gonella blindano il risultato e inguaiano ancor di più una Cairese in uno stato di salute pessimo. Ora infatti i gialloblù sono penultimi in classifica, in piena zona retrocessione. Qui la cronaca.

La classifica

Vado 25, Chisola 20, Ligorna 18, Varese 16, Biellese 15, Valenzana 15, Saluzzo 14, Sestri Levante 14, Asti 12, Lavagnese 11, Derthona 11, NovaRomentin 9, Gozzano 8, Celle Varazze 8, Imperia 8, Sanremese 7, Cairese 6, Club Milano 5.