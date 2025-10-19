Serie D Girone A, risultati e classifica dopo l’8^ giornata: il Vado non si ferma, altra sconfitta per la Cairese

Weekend tirato, senza tanti gol, quello delle savonesi impegnate nell’ottavo turno di Serie D. Il Vado vince di misura, allo stesso modo perde il Celle Varazze. Più netta la sconfitta della Cairese che cade ancora ed è sempre più inguaiata.

Sestri Levante – Vado

Andiamo in ordine di classifica e partiamo dalla sfida tra rossoblù, oltre che dal big match di questa giornata. Il Vado non accenna a fermarsi nemmeno nello scontro diretto contro il Sestri Levante. La squadra di Roselli fatica ma vince 1-0 strappando i tre punti a ridosso del fischio finale, grazie al rigore trasformato da Raffini. Un successo pesante che consolida ancor di più le ambizioni della società di Tarabotto. Qui la cronaca del match.

Celle Varazze – Chisola

Se il Vado vince di misura, il Celle Varazze perde di misura. Le Civette cadono in casa per mano di una delle formazioni più competitive del campionato. Il Chisola vince 0-1, decisiva la rete di Azizi al 19′. La squadra di Mario Pisano rimane però a +1 sulla zona playout e dimostra di saper rimanere in partita anche contro squadre di alto profilo.

Le formazioni del match:

Celle Varazze: Mitu, Marchetti, De Benedetti, Stanga, Busicchia, Capra, Donaggio, Gnecchi, Insolito, Bartoletti, Firman. A disposizione: Di Sarno, Calcagno, Akkari, Szerdi, Padovan, Melani, Giolfo, Ciancio, Freccero. Allenatore: Mario Pisano.

Chisola: Pedone, Scarpetta, Rosano, Benedetto, D’Iglio, Azizi, Rizo, Favale, Rastrelli, Fragomeni, Casazza. A disposizione: Marenco, Ciccone, Ozara, Vitrotti, Albisetti, Cesari, Guzman, Audisio, Deljallisi. Allenatore: Nicola Ascoli.

Sanremese – Cairese

La sconfitta della Cairese invece è ancora una volta rumorosa. I gialloblù perdono anche nella trasferta contro i matuziani del neo allenatore Fossati. Il 2-0 della Sanremese è firmato Djorkaeff e Moreo. La squadra di Solari rimane dunque a 6 punti in classifica, in piena zona playout. Qui la cronaca del match.

Serie D Girone A: tutti i risultati

Asti 1-2 Biellese, Celle Varazze 0-1 Chisola, Club Milano 0-2 Ligorna, Derthona 1-1 Lavagnese, Imperia 3-1 Gozzano, Saluzzo 0-1 Valenzana, Sanremese 2-0 Cairese, Sestri Levante 0-1 Vado, Varese 1-0 NovaRomentin

La classifica

Vado 22, Chisola 20, Ligorna 18, Varese 16, Biellese 15, Sestri Levante 13, Valenzana 12, Saluzzo 11, Lavagnese 10, Asti 9, Celle Varazze 8, Derthona 8, Sanremese 7, NovaRomentin 6, Cairese 6, Club Milano 5, Gozzano 5, Imperia 5.