Serie D, Fossati riporta subito tre punti alla Sanremese: “Valgono tanto. Albenga? Nel cuore”

Sanremo. Non sbaglia la prima in maglia matuziana Fabio Fossati. Al ritorno nel girone “A” di Serie D, il tecnico arenzanese porta per la prima vota in questo campionato tre punti alla Sanremese battendo per 2-0 la Cairese. Risollevata la classifica della sua nuova squadra che ora si trova quindi a sette punti a ridosso della zona playout.

A termine dei novanta minuti, il tecnico ex Livorno e Genoa Women ha ripercorso i momenti passati due stagioni fa sulla panchina dell’Albenga, ultima sua avventura nel girone “A” di Serie D dove, poco prima delle sue dimissioni dall’incarico della prima squadra, aveva portato la società ingauna a pochi punti dal primo posto.

Sanremese e Albenga sono due piazze da sempre gemellate all’interno del calcio dilettantistico ligure. L’allenatore ha spiegato di aver sentito lo stesso amore provato nella città delle tre torri anche nella città dei fiori: “Albenga la ho nel cuore. Ricordo bene quei ragazzi e quella piazza. Spero e ho la sensazione che anche qui troverò gente che ci vorrà bene, che ci aiuterà nei momenti difficili e ci supporterà quando ne avremo bisogno”.

“Oggi contava tanto la vittoria. I ragazzi sono stati splendidi, tanto del merito è loro”, è decisamente felice Fossati al termine della partita: “In una settimana era impossibile fare chissà cosa, ma loro hanno sempre messo attenzione. Siamo partiti un po’ contratti, ma dal punto di vista emotivo è comprensibile per adattarsi anche alla partita. Inoltre la Cairese si è presentata con un sistema diverso da quello che avevamo preparato”.

“La rete nel primo tempo ci ha aiutato – continua il tecnico -, nel secondo siamo andati ancora meglio, acquisendo fiducia e serenità. Con il 2-0 abbiamo chiuso la partita gestito bene gli ultimi quindici minuti. La Cairese ha giocato un’ottima partita, cambiando spesso atteggiamento e alzando il baricentro. Non era semplice, battere una diretta concorrente è molto significativo. Non dimentichiamo da dove stiamo partendo”.

Una buona base da cui iniziare al suo insediamento in panchina: “Ho trovato un buon gruppo, il lavoro fatto fino ad oggi è eccellente. Hanno una buona idea di calcio che non voglio assolutamente che si perda. Su questa base aggiungeremo delle varianti che ci potranno aiutare a trovare altre linee di gioco. Non ho ancora un’idea che questo sia il nostro modo di giocare definitivo, è presto per avere le idee chiare anche se il risultato mi fa pensare che siamo sulla strada giusta“.

Rassicurazioni sulle condizioni del figlio d’arte e ricordi che sono rimasti indelebili nella mente di Fossati: “Su Tobias Del Piero non so quando tornerà a disposizione, non ho ancora informazioni precise. Sull’Albenga? È una piazza che mi è rimasta nel cuore. Ho vissuto un’esperienza bellissima, con una tifoseria che mi ha sempre sostenuto. Il rammarico è stato dover interrompere il percorso per questioni societarie, siamo andati via a pochi punti dal primo posto”.