Serie D, Fabio Fossati torna in pista: è il nuovo allenatore della Sanremese

Sanremo. Riecco mister Fabio Fossati, è arrivata l’ufficialità: la Sanremese lo ha scelto per il post Moro, il cui esonero è stato comunicato in giornata. Inizierà a dirigere gli allenamenti da domani pomeriggio e debutterà in panchina domenica 15 in campionato, allo stadio Comunale, contro la Cairese.

Un ritorno in categoria dopo le esperienze con Asti, Sestri Levante, Derthona, Vado, LatteDolce, Albenga, Livorno e Albissola, società con la quale è riuscito nel salto in Serie C. Nonostante il poco tempo passato in bianconero, la piazza di Albenga conserva ancora un ottimo ricordo di lui per l’ottimo lavoro svolto nella prima parte della stagione 2023-2024. La scorsa stagione importante annata in Serie B sulla panchina del Genoa Women, con la quale ha raggiunto una storia promozione in Serie A.

I matuziani si trovano al penultimo posto a soli 4 punti. Al tecnico arenzanese il compito di rialzare una squadra che aveva iniziato la stagione con tutt’altre aspettative.