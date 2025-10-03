Serie D, Celle Varazze: Andriy Firman è l’ultima novità di mercato

Domani il Celle Varazze anticipa con la Valenzana per la presenza, domenica, delle Frecce Tricolore.

Nella settimana che ha tolto tre punti ai biancoblù (qui l’esito del ricorso del Club Milano), c’è una novità per la squadra di mister Mario Pisano.

Il club ha annunciato l’innesto di Andriy Firman, esterno destro ucraino classe 2005. Ha vestito la casacca della Juventus in Under 17, Under 19 e Under 20. Ha giocato nell’Under21 del Sion in Svizzera e l’anno scorso ha vestito la maglia del Forlì.