Serie D, Cairese gelata nel finale: il Saluzzo vince 2-0, gialloblù in zona retrocessione

Cairo Montenotte. Una doccia gelata per la Cairese che verso il 90′ subisce la rete dello svantaggio da Valenti e a ridosso del triplice fischio, con i gialloblù in stato confusionale, la seconda di Gonella. Un rammarico non indifferente per i gialloblù che avevano interpretato bene la partita, approcciandola con intensità e agonismo. Nota di merito per le prestazioni di Gabriel Graziani e Colletti, schierato dall’inizio da Floris.

Una buona prestazione ma paga l’assenza di un riferimento offensivo che possa finalizzare il lavoro del collettivo nella costruzione delle azioni, anche dello stesso reparto d’attacco che prova comunque a gestire la palla con qualità e a trovare il guizzo giusto per infilzare le difese. Serve la continuità con il gol, che con oggi manca da due gare, per andare a svoltare una situazione di classifica che ora vede i valbormidesi in zona retrocessione al penultimo posto.

La cronaca

Finisce qui! 2-0 del Saluzzo che sbanca il “Brin” allo scadere.

90’+4′ Gonella raddoppia! Cairese tutta in avanti, colpisce il numero 20 lasciato solo sulla sinistra.

90′ Cinque minuti di recupero.

89′ Doccia gelata Cairese! Su una ripartenza il Saluzzo mette una palla dentro e Valenti la butta dentro: 1-0 Saluzzo. Poi un cambio di Floris: fuori Gargiulo, dentro Sava. I locali si lamentano per un precedente fallo su Graziani non fischiato.

85′ Cacciatore rileva Priveato, dentro Gonella.

83′ Ammonito Castiglia per un intervento falloso in scivolata.

80′ Fuori Mosca e Naso per Magnaldi e Vecchio nel Saluzzo.

78′ Grande dribbling di Federico che si guadagna una punizione sull’out di destra, a pochi passi dall’area. Ammonito Naso. Batte Graziani per Castiglia che ci prova da fuori: blocca

74′ Fuori Thomas Graziani, dentro Giacchino: nuova mossa di Floris.

73′ Fuori Faridi, dentro Allasina: altro cambio del Saluzzo.

70′ Cairese poco lucida nella parte finale delle sue trame offensive. Serve concentrazione e lettura dell’azione, il Saluzzo prova a crescere.

66′ Bella trama della Cairese che porta Castiglia a concludere dal limite: deviazione della difesa, si salva il Saluzzo.

65′ Cambio anche per il Saluzzo: fuori Lovaglio, dentro Konè.

63′ Primo cambio Cairese: fuori Fernandez, dentro Turone.

60′ Grande avanzata di Thomas Graziani che supera il difensore nel duello. Tutto bello, ma Giorgino fischia fallo e la Cairese protesta. Situazione dubbia.

56′ Bella risposta di Ceppi sulla punizione calciata molto bene da Lovaglio.

54′ Tentativo di prima di Fernandez bloccato da Catberro. Buona intensità in questa fase di partita, anche il Saluzzo spinge.

49′ Occasione Saluzzo! Priveato colpisce da dentro l’area in buona posizione, Ceppi bravo a bloccare in presa.

48′ Grande lavoro in copertura di Colletto che si guadagna una rimessa dal fondo facendo rimbalzare il pallone sulla gamba di Priveato.

47′ Cross rasoterra di Fernandez bloccato da Catberro. Parte ancora con buon piglio la Cairese.

Si riparte!

Secondo tempo

45’+1′ Duplice fischio al “Brin”: le squadre vanno negli spogliatoi sul risultato di 0-0.

45′ Un minuto di recupero.

44′ Occasione Cairese! Si infila tra le linee di Fernandez che calcia trovando la risposta di Catberro. Il portiere non blocca e la palla arriva poi a Thomas Graziani, ma l’arbitro segnala una posizione di fuorigioco.

43′ Graziani T si conquista un calcio di punizione dal limite molto invitante. La batte Graziani G, devia e allontana la difesa.

41′ Gran rasoterra in area di Lovaglio sul quale però non arriva nessuno dei suoi compagni. Si arrabbia Cacciatore che voleva più cattiveria nell’inserimento.

40′ Palla in profondità data rapidamente da Gabriel per il fratello Thomas Graziani che però ha una traiettoria un po’ troppo lunga.

37′ Altro fallo tattico, questa volta speso da Jebbar che si becca l’ammonizione.

33′ Fallo tattico di Scarrone per fermare la ripartenza del Saluzzo: giallo per lui.

32′ Occasione Cairese! Pallone messo in mezzo da Colletto, Fernandez colpisce ma non con la forza per superare Catberro che blocca.

28′ Bello sprint di Priveato che mette in mezzo con Graziani G a colpire all’indietro. volo per Ceppi. Il Saluzzo voleva fischiato il fallo di retropassaggio, ma per l’arbitro non c’è niente.

25′ Conclusione fuori di Graziani G, tra i migliori dei suoi in questo avvio di partita. Saluzzo un po’ in confusione, ne vuole approfittare la Cairese.

21′ Intervento in ritardo di Faridi sul Graziani G: per il giocatore del Saluzzo il primo giallo della gara.

18′ Punizione di Lovaglio murata dalla barriera, pallone poi messo in mezzo evconclusione successiva di Priveato terminata a lato.

13′ Bella conclusione da fuori di Lautaro Fernandez deviata in corner. Cairese vivissima.

12′ Bello schema su punizione della Cairese che favorisce la conclusione nel mucchio di giocatori in area: palla bloccata dal portiere, ma buono l’approccio dei valbormidesi.

7′ Thomas Graziani cerca la porta dal limite, para Catberro mandando la palla in corner. Sempre Thomas alla battuta che arriva al gemello Gabriel, bravo poi ad avanzare dentro l’area: il suo tentativo di cross viene spazzato dalla difesa ospite.

5′ Inizia a prendere campo la Cairese conquistando i primi piazzati. Batte la punizione Castiglia, di testa colpisce Scarrone ma non inquadra lo specchio.

3′ Prime fasi di studio tra le due formazioni, prime indicazioni di Floris dalla panchina che telecomanda le azioni gialloblù.

Partiti!

Primo tempo

Le formazioni

Cairese: 1 Ceppi, 5 Boveri, 4 Scarrone, 7 Jebbar, 17 Graziani G, 18 Colletto, 19 Fernandez L, 21 Gargiulo, 21 Castiglia, 23 Federico, 25 Graziani T. A disposizione: 22 Gentile, 6 Turone, 10 Giacchino, 13 Fernandez F, 24 Sancinito, 27 Sava, 28 Anedda, 29 Vignaroli, 30 Piacenza. Allenatore: Floris.

Saluzzo: 1 Catberro, 2 Gioannini, 3 Naso, 4 Di Lernia, 5 Rivoira, 6 Conrotto, 7 Mosca, 8 Faridi, 9 Valenti; 10 Priveato, 11 Lovaglio. A disposizione: 12 Vesper, 13 Magnaldi, 14 Allasina, 15 Gjerji, 16 Ravera, 17 Becchio, 18 Koné, 19 Lungu, 20 Gonella. Allenatore: Cacciatore.

Arbitra Giorgino (Milano), coadiuvato da Tulli (Tortolì) e Lo Monaco (Como).

Cairo Montenotte. È stata una settimana particolare per la Cairese, che ha scelto di cambiare guida tecnica passando da Matteo Solari a Roberto Floris, ex allenatore di Bra e Città di Varese. Contro il Saluzzo al “Brin” servono punti per muovere la classifica che vede i gialloblù fermi a quota 6, distanziati di una solo lunghezza dalle ultime della classe. Serve una reazione che porti continuità di risultati: inizia oggi la nuova Cairese targata Floris.