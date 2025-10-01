  • News24
Serie D, Cairese: novità nello staff, arriva il match analyst Matteo Spriano

Si amplia il gruppo di collaboratori di mister Matteo Solari

Matteo Spriano Cairese

Ormai la quantità di video disponibili e le nuove tecnologie stanno man mano prendendo campo anche nei campionati minori. A maggior ragione in Serie D, ormai una categoria professionistica a quasi tutti gli effetti.

La Cairese, impegnata per il secondo anno consecutivo in quarta serie, ha annunciato una novità nello staff tecnico di mister Matteo Solari. La new entry è Matteo Spriano, che svolgerà il ruolo di match analyst.

I gialloblù, dopo tre pareggi in cinque partite, cercheranno la prima vittoria domenica in trasferta contro la NovaRomentin.

