Serie D, Cairese: novità nello staff, arriva il match analyst Matteo Spriano

Ormai la quantità di video disponibili e le nuove tecnologie stanno man mano prendendo campo anche nei campionati minori. A maggior ragione in Serie D, ormai una categoria professionistica a quasi tutti gli effetti.
La Cairese, impegnata per il secondo anno consecutivo in quarta serie, ha annunciato una novità nello staff tecnico di mister Matteo Solari. La new entry è Matteo Spriano, che svolgerà il ruolo di match analyst.
I gialloblù, dopo tre pareggi in cinque partite, cercheranno la prima vittoria domenica in trasferta contro la NovaRomentin.
