Serie D, Cairese: esonerato Matteo Solari, entro domani il successore

Ennesimo ribaltone in casa gialloblù. La Cairese ha da poco esonerato mister Matteo Solari. Fatale la sconfitta contro la Sanremese e un bottino di punti non in linea con gli obiettivi societari. A inizio stagione club e mister avevano parlato di una squadra con le carte in regola per fare un campionato interessante. Invece, la falsa partenza – sei punti in otto giornate – ha restituito una Cairese in grande difficoltà.

La famiglia Boveri conferma quindi il modus operandi particolarmente propenso al cambio in panchina. Un avvicendamento nella stagione in Eccellenza. Da Lepore a Boschetto. Due lo scorso anno. Boschetto – Nappi e Nappi – Solari. Chi siederà sulla panchina gialloblù? Il nome dovrebbe essere comunicato nelle prossime ore, al più tardi domattina.

Ieri dopo la partita Solari si era detto determinato a voler trovare la strada giusta per risalire la china. L’allenatore paga le due rimonte subite a tempo scaduto in casa, la bruttissima prova contro il Celle Varazze e il non aver trovato un’identità tattica alla squadra. Una scelta però non dettata dal rapporto con lo spogliatoio, che avrebbe comunque continuato volentieri con il tecnico.

Il segnale di malumore era già apparso domenica scorsa, quando la vicepresidente Elisa Vico aveva elogiato la panchina della squadra. Un chiaro riferimento a scelte iniziali non gradite.

Questa girandola di panchine paga? A primo impatto sembra di sì. Visto che gli obiettivi del club sono stati raggiunti: promozione e salvezza. Ma è anche vero che i traguardi sono stati conseguiti per il rotto della cuffia, invece che in carrozza come da proclami iniziali, tramite playoff e playout. Ora il terzo tentativo, con una squadra con alcuni limiti ma di certo in grado di salvarsi in questo campionato.