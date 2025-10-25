Serie D, Floris si presenta alla Cairese: “Trovato ciò che cercavo”. Vico: “Intervenire sul mercato? Valuteremo”

Cairo Montenotte. Oggi è stato tempo di presentazioni per mister Roberto Floris, diventato in settimana il nuovo allenatore della Cairese dopo l’esonero di Matteo Solari.

Presente in sala stampa anche la vice presidente Elisa Vico che ha iniziato così: “Abbiamo scelto un mister che conosce benissimo la categoria e questo girone. Se interverremo sul mercato lo valuteremo più avanti: sarà necessario analizzare il modulo, e il mister avrà il tempo di valutare la rosa in base alle caratteristiche dei giocatori”.

Spazio anche ai discorsi sulle strutture con importanti novità: “Dopo i vari problemi che abbiamo avuto, la Lega Nazionale Dilettanti ha effettuato una visita e, d’accordo con il Comune, ha proposto un intervento sul sintetico, che sarà sostituito solo parzialmente nelle zone danneggiate dall’acqua, in modo da mantenere l’omologazione per almeno un paio d’anni’.

Sul Rizzo: “È intervenuta direttamente Ferro, il ministro dello Sport della Liguria, che ha proposto al Comune un supporto economico significativo, coprendo almeno il 70% della spesa dell’intero progetto. Stiamo quindi aspettando che venga presentato un progetto definitivo per il nuovo impianto, che dovrebbe essere in sintetico, con nuovi spogliatoi e tutte le strutture necessarie. Questo intervento non aiuterebbe solo noi, ma anche tutte le società che sono state colpite dalle alluvioni del territorio”.

E sulla situazione di Bragno e Dego: “I primi torneranno presto a giocare parzialmente nel proprio campo, ma ci sono zone già alluvionate più volte; lo stesso problema riguarda i secondi, che al momento si appoggia a noi sia per gli allenamenti, sia, in futuro, per poter giocare. Questa nuova struttura potrebbe quindi diventare una “casa” per tutti noi, per i giovani e per le società che necessitano di supporto dalla Cairese”.

Parola poi a mister Floris: “La mia scelta è stata presa in un batter d’occhio: mi sono bastate poche parole per convincermi, perché qui ho trovato esattamente ciò che cercavo: un progetto che garantisca continuità e una proprietà con le capacità per fare calcio a qualsiasi livello”.

Un buon primo approccio alla prima settimana di lavoro con la squadra: “Sicuramente ho trovato disponibilità da parte dei ragazzi: un gruppo che vuole lavorare e sacrificarsi. Abbiamo cercato di stimolarli un po’, perché purtroppo, quando i risultati non arrivano, il morale ne risente. Parto comunque da una buona base, perché il mister precedente ha fatto un buon lavoro. Purtroppo, nel calcio, gli allenatori sono spesso condizionati dai risultati, ma ho trovato un gruppo importante. Conoscevo già la maggior parte dei giocatori da tanti anni, e sono convinto che questa squadra abbia le qualità per uscire dalla situazione attuale“.

Sul Saluzzo: “Incontriamo una squadra molto forte, ben organizzata, con una società che ha investito su giocatori importanti. Sarà sicuramente una partita difficile. Mi aspetto una reazione da parte dei ragazzi: le prestazioni ci sono sempre state, ma a volte i risultati non arrivano. Quando mancano i risultati, può capitare qualche disattenzione, quindi è importante alzare la soglia di attenzione. Come dicevo, non voglio stravolgere troppo l’organizzazione iniziale, perché all’inizio può complicare le cose”.

“Ho notato in paese un grande affiatamento verso la società e la squadra. Più che promettere, voglio dare il massimo: darò tutto me stesso e cercherò di far rendere i ragazzi al meglio per raggiungere l’obiettivo. Spero di trovare tanti tifosi al campo a sostenerci“, chiosa.