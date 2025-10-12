Serie D, Cairese vs Celle Varazze LIVE: il derby del Brin minuto per minuto

Cairese 0 – Celle Varazze 2 (11′ Donaggio, 23′ Capra) (Qui Vado vs Club Milano)
23′ Capra! 2 a 0 Celle Varazze! La difesa gialloblù poco bella ma molto addormentata. Capra da solo davanti al portiere tira, segna e vola con la capriola.
22′ Episodio da moviola. Piacenza potrebbe involarsi verso la porta. Contatto con De Benedetti e va a terra. La Cairese reclama rigore ed espulsione. L’arbitro non ravvisa il fallo e forse ipotizza la simulazione del giocatore gialloblù.
“Sveglia, sveglia. Non vinciamo un contrasto”. Ci pensa Solari a sintetizzare i primi venti minuti della Cairese.
20′ Gran sterzata in area di Insolito, che poi calcia da posizione ravvicinata. Devia Ceppi. Palla poi tra i piedi di Capra che non trova spazio per calciare.
19′ Brutto retropassaggio di Jebbar che regala palla a Donaggio. L’attaccante non trova spazio per calciare ma guadagna un corner.
13′ Stanga duro su Graziani. Ammonito.
11′ Vantaggio del Celle Varazze! Busicchia calcia lungo, la difesa della Cairese si fa cogliere impreparata con Capra che scatta sul filo del fuorigioco e si presenta a tu per tu con Ceppi. Il numero 7 indugia prima di calciare tallonato da un avversario. Poi tocca per Donaggio che da due passi mette dentro.
10′ Federico calcia dal limite, tutto facile per Radu.
9′ Firman punta Vignaroli che però non si fa saltare. L’esterno delle civette guadagna un corner.
7′ Insolito mette un cross teso nell’area piccola, la difesa della Cairese spazza.
Le squadre si sfidano adottando entrambe il modulo 4-2-3-1
5′ La prima conclusione è della Cairese. Graziani scarica per Jebbar. Il tiro non è potente ma rimbalza pericolosamente davanti a Radu, che si distende respingendo in fallo laterale.
1′ Si parte, Celle Varazze incaricato del calcio di inizio.
Primo tempo
Cairese: 1 Ceppi; 29 Vignaroli, 5 Scarrone, 4 Boveri, 24 Sancinito; 23 Federico, 8 Gulli; 30 Piacenza, 7 Jebbar, 10 Giacchino, 11 T. Graziani. A disposizione: 22 Gentile, 9 Reinero, 15 Noto, 18 Colletto, 19 Fernandez, 20 Gargiulo, 21 Castiglia, 26 Anedda, 27 Sava. Allenatore: Matteo Solari.
Celle Varazze: 1 Mitu; 5 Busicchia, 4 Stanga, 3 De Benedetti, 15 Scarfò; 21 Bortoletti, 5 14 Szerdi; 17 Insolito, 7 Capra, 28 Firman; 10 Donaggio. A disposizione: 12 Di Sarno, 2 Marchetti, 6 Calcagno, 9 Akkari, 11 Righetti, 13 Salvadori, 16 Gnecchi, 18 Padovan, 18 Giolfo. Allenatore: Mario Pisano.
Arbitro: Borello di Nichelino, Assistenti: Lo Giudice di Asti e Gatti di Alessandria.