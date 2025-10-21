Cairese, Roberto Floris è il nuovo allenatore: arrivata l’ufficialità

Cairo Montenotte. Ieri il comunicato di ringraziamento per il lavoro svolto a Matteo Solari, sollevato dall’incarico dopo la sconfitta di domenica contro la Sanremese, oggi l’annuncio del nuovo.

Sono stati tanti i nomi sul piatto valutati nelle ultime ore, in mattinata invece il cerchio si è ristretto. Si attendeva solo l’ufficialità da parte della società gialloblù, arrivata poco fa: è Roberto Floris il nuovo allenatore della Cairese, ex Bra e Città di Varese.

Oggi pomeriggio dirigerà il primo allenamento in vista della gara di domenica contro il Saluzzo.

Il comunicato

L’A.S.D. Cairese 1919 è lieta di annunciare che Roberto Floris è il nuovo allenatore della Prima Squadra.

Mister Floris è un tecnico di grande esperienza e profonda conoscenza della categoria. Nel corso delle sue quattro stagioni alla guida del Bra, ha raggiunto più volte i play-off, dimostrando capacità, continuità e grande competenza. Nell’ultima stagione ha allenato il Varese, proseguendo il suo percorso di crescita professionale.

La società dà il benvenuto a Roberto e gli augura buon lavoro, con l’auspicio di raggiungere insieme importanti traguardi.