Iniziativa benefica

Serata a sostegno della ricerca contro le patologie tumorali: l’iniziativa del Lions Club Alassio

Il ricavato della cena sarà devoluto all'AIRC

alassio panorama
Alassio. Nell’ambito delle iniziative Alassio in Rosa, per Alessia, il Lions Club Alassio “Baia del Sole” avrà il piacere e l’onore di ospitare venerdì 10 ottobre, ore 20,00 presso l Hotel Dei Fiori, via Marconi, il Prof. Gianluca Piatelli, Primario di Neurochirurgia presso L’ospedale Gaslini di Genova, per una serata di informazione e solidarietà a sostegno della ricerca contro le patologie tumorali.

Il ricavato della cena sarà devoluto all’AIRC.

Le prenotazioni possono avvenire presso i recapiti indicati nella locandina entro mercoledì 8 ottobre.

