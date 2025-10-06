Serata a sostegno della ricerca contro le patologie tumorali: l’iniziativa del Lions Club Alassio

Alassio. Nell’ambito delle iniziative Alassio in Rosa, per Alessia, il Lions Club Alassio “Baia del Sole” avrà il piacere e l’onore di ospitare venerdì 10 ottobre, ore 20,00 presso l Hotel Dei Fiori, via Marconi, il Prof. Gianluca Piatelli, Primario di Neurochirurgia presso L’ospedale Gaslini di Genova, per una serata di informazione e solidarietà a sostegno della ricerca contro le patologie tumorali.

Il ricavato della cena sarà devoluto all’AIRC.

Le prenotazioni possono avvenire presso i recapiti indicati nella locandina entro mercoledì 8 ottobre.